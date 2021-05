De las Cuevas: "Merecemos estar en Primera RFEF"

Una nueva oportunidad de las tantas que han ido apareciendo en el camino. Tras el empate cosechado entre Tamaraceite y Sevilla Atlético (1-1) más su posterior victoria ante la Balompédica Linense en el Municipal de la Línea de la Concepción (0-5), el Córdoba llegará con opciones reales de meterse en la nueva Primera RFEF para el curso que viene. Esto significaría que los blanquiverdes, a pesar de haber firmado una temporada catalogada como fracaso por todos los estamentos del club, permanezcan en la tercera categoría del fútbol español. Aun así, la entidad califal depende de que el Sevilla Atlético no venza a la Balona, además de doblegar al Cádiz B el próximo domingo en El Arcángel. Para ello necesitarán la calidad de los futbolistas que no han estado a su nivel a lo largo de la presente campaña. Un jugador que parece que está recuperando la regularidad necesaria es Miguel de las Cuevas. Después de su doblete en la Línea de la Concepción, el alicantino ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel y admite que el encuentro ante el segundo equipo gaditano es crucial para las aspiraciones del plantel cordobés. "Les debemos superar en juego, en experiencia y ganar como sea", explica.

Y es que el Córdoba llegará con una dinámica positiva después de vencer ampliamente al conjunto de la Línea de la Concepción. "Era un partido de vida o muerte. Solo nos valía ganar y el equipo salió enchufado desde que sabíamos que el Sevilla había empatado. Ellos tenían el objetivo cumplido y eso se notó. Meter rápido nos dio mucha confianza y el equipo supo qué hacer en cada momento", admite un Miguel de las Cuevas que confía en que la Balompédica Linense pueda arrancarle algún que otro punto al filial hispalense. "Nosotros tenemos que ganar al Cádiz y luego confiamos en que se den los resultados. La Balona puede sacar un buen trabajo en Sevilla, pero nosotros tenemos que sacar los siete puntos en los últimos tres partidos". Por otro lado, la incertidumbre que genera el no saber en qué categoría jugará la entidad blanquiverde la próxima temporada conlleva inquietud entre los jugadores, aspectos que algunos lo llevan mejor y otros, peor. "Cada uno lo lleva como puede. Algunos están tranquilos y otros más nerviosos. Cuando pita el árbitro todo se pasa porque queremos ganar, pero sí que es verdad que hay nervios".

Mientras tanto y tras una temporada donde las lesiones no le han respetado, el jugador alicantino parece que ha recuperado la regularidad justo en el tramo más decisivo de la segunda fase, aunque puede ser que demasiado tarde. "A nivel personal me encuentro muy bien y a gusto en el equipo. Con mucha confianza y personalmente no quiero que acabe esto porque me pilla en el mejor momento. A ver si puedo jugar y marcar algún gol más este domingo. Se nota también la llegada de Germán al equipo porque se adapta muy bien a mi estilo de juego", explica un De las Cuevas que se tom este partido como una verdadera "final" y que para vencer al Cádiz B deberán superarle en "juego y experiencia" para "ganar como sea". En relación a su poca continuidad, el alicantino achaca su mala temporada al confinamiento del pasado año. "Llevo jugando como profesional 15 años y no había tenido tantas lesiones, pero tampoco habíamos tenido un confinamiento. No sabemos el por qué, pero a nivel personal de estar tanto tiempo parado ni saber en qué categoría vamos a jugar, pues tiene que afectar. A raíz de la última lesión me recuperé muy bien y me da pena que termine la temporada ahora", añade.

Por otro lado, el blanquiverde también ha querido recalcar que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol fue polémica en relación a su quinto puesto en el Grupo IV justo antes del confinamiento. "El año pasado salimos perjudicados porque todos los quintos clasificados no tuvieron la posibilidad de jugar el play off. Hay equipos que no descendieron y que ahora están jugando para luchar por ascender a Segunda División. Es una liga muy corta y si empiezas bien tienes mucho ganado. Los formatos aún no están muy bien explicados, pero ha sido un palo gordo no estar entre los tres primeros en la primera fase. Merecemos estar en Primera RFEF", aunque De las Cuevas admite que hay plantilla para conseguir el objetivo y que la llegada de Germán Crespo ha dado un aire fresco a la plantilla. "Cada uno tiene su librillo y su forma de entender el juego. Pablo tenía unas ideas y Germán tiene otras. Nosotros estábamos felices con lo que hizo Pablo y Germán tiene toda nuestra confianza".