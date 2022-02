El Coria, un viejo conocido para Luismi Redondo

La experiencia en el fútbol siempre es muy importante y más aún en unas categorías donde el esfuerzo físico es mucho mayor. Gracias a esto, el bagaje de partidos y minutos sobresale en un momento determinado a la hora de enfundarse la elástica del equipo en cuestión. Por ello, la trayectoria de los jugadores en una división en concreto cuenta mucho a la hora de la confianza de los directores deportivos y Luismi Redondo ha pasado por muchos estamentos de esta disciplina del fútbol español. Aun así, todo tiene un comienzo y tras una carrera corta, pero intensa, el jugador extremeño está siendo un pilar fundamental para el técnico Germán Crespo a lo largo de esta temporada y este domingo volverá a vestirse de corto en El Arcángel para disputar un nuevo partido defendiendo los colores del Córdoba CF, aunque en esta ocasión será especial.

El extremo plasentino ya conoce de sobra al tercer clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. El Coria se ha cruzado en el camino del jugador blanquiverde en más de una ocasión y, aunque se saldó con derrota, el futbolista le trae buenos recuerdos el equipo cauriense. Cuando tan san solo tenía 17 años, Luismi Redondo marcó su primer gol en Tercera División y fue precisamente ante el próximo rival del Córdoba en la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional. Este hecho se produjo en la temporada 2013-14 y, aunque su club, la UP Plasencia, finalmente bajó a Preferente tras perder este mismo partido, Redondo recuerda con cariño ese tanto por todo lo que vino después.

Tras despuntar en la segunda vuelta del campeonato regular en Tercera División y cuajar una buena temporada en Preferente, Luismi Redondo pasó por las categorías inferiores de Valencia CF y Deportivo de la Coruña antes de retornar a la UP Plasencia y volver a desmarcarse como un gran jugador. De hecho, otra grandísima campaña hizo que el Ciudad de Lucena pusiese su foco en este jugador y que fuese una pieza clave en el intento lucentino de ascender a Segunda B, cayendo finalmente eliminado en el play off por el Betis Deportivo. Aun así, el Córdoba CF se fijó en su figura y en la actualidad es uno de los futbolistas que más está rindiendo en las últimas temporadas. Todo tiene un comienzo y la carrera del profesional extremeño comenzó con un gol ante el Coria mientras defendía la elástica de la UP Plasencia.