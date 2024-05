El Córdoba CF vuelve a citar a sus peñas de cara a un ilusionante 'play off'

Un soldado en solitario no podrá con un ejercito entero, pero bien acompañado, aunque sea en menor medida -en este caso no es así-, vencerá a todo el mundo siempre y cuando la motivación y la unión sea máxima. El play off de ascenso a Segunda División es una auténtica guerra, donde lo ocurrido en el pasado ya no cuenta prácticamente en nada. El potencial que ha mostrado el Córdoba CF no servirá si no da la cara en una promoción donde se enfrentará a equipos que también han dado la talla en los últimos meses de competición. Es por ello que la plantilla blanquiverde quiere que todos los estamentos del club estén presentes sobre el césped, y la ciudad jugará un papel fundamental en todo esto.

La unión de los aficionados del Córdoba CF no llega de la nada, ni siquiera de los resultados deportivos del primer plantel blanquiverde, sino que el movimiento de oficializar a sus peñas era fundamental para ver exactamente con qué masa social puede contar para organizar a su hinchada. Gracias a esto, ya sabe este grupo peñístico quiénes y cuántos son para plantear una fase de ascenso que comenzará mucho antes de que el colegiado de la contienda pite el principio del encuentro.

Y es que el Córdoba CF ha vuelto a reunir a sus peñas a prácticamente dos semanas de comenzar un ilusionante play off en busca de reunir iniciativas de cara a realizar antes, durante y después del primer encuentro de dicha promoción. Además, esta serie de reuniones volverán a producirse en las próximas semanas, consiguiendo unir a un sector de la afición que estaba muy desorganizado gracias a la poca intervención de la antigua Federación de Peñas del Córdoba CF.

De hecho, alguna que otra iniciativa ha salido ya a la luz, como es el caso de la fan zone que organizará el propio club en busca de que todos los aficionados blanquiverdes puedan seguir el primer partido del Córdoba CF como visitante, tal y como informó ABC Córdoba. Gracias a esto, la entidad blanquiverde vuelve a dejar claro que la unión en la afición es primordial de cara a conseguir volver al fútbol profesional.