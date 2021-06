Ya son 85 en Segunda RFEF

Poco a poco, se va definiendo la próxima temporada del Córdoba en Segunda RFEF. No en su cúpula directiva deportiva, que aún está por conocer al igual que su banquillo; ni mucho menos los jugadores, acaben contrato o no. La división se va perfilando, que será una especie de ya antigua Tercera División pero con un punto más de nivel respecto a anteriores cuartas categorías. En este mes de junio, al igual que a finales de mayo, ha sido momento de segundas fases y play off de ascenso a Segunda RFEF. Aún no está completada la lista de 90 equipos que se dividirán en 18 por cada cinco grupos según criterio geográfico -algo no definido precisamente del todo-, de los cuales 85 ya tienen su pase.

Mientras que pasan o no los que suben de la fase de promoción desde Tercera División, los andaluces jugarán todos contra todos en el mismo grupo. Así, Córdoba, Cádiz B, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Vélez, Mancha Real, Antequera -ascendido en el día de ayer-, Xerez Deportivo FC, San Roque de Lepe y Atlético Pulpileño se irán al grupo IV de la Segunda RFEF, aunque no queda claro que este último lo vaya a hacer con toda seguridad. El equipo, de la localidad almeriense de Pulpí, está adscrito a la Federación Murciana de Fútbol, por lo que entraría en el paquete de la Región de Murcia en caso de que coincida en el grupo andaluz o el del levante español.

Con los criterios aún por precisar, muchas pueden ser las combinaciones para componer los 18 equipos del grupo del Córdoba CF. Entran ahí los equipos norteafricanos, el Ceuta y el Melilla, aunque éste último jugó en el grupo de Madrid en la pasada Segunda División B. Desde Canarias vendrían, mínimo, cuatro equipos con una plaza restante que se adjudica mediante play off de promoción. En otras zonas geográficas, para completar los 90 conjuntos de la nueva categoría, faltan por clasificarse un equipo gallego, un cántabro, un balear y un navarro. Los ya clasificados para Segunda RFEF desde el territorio insular son el Tamaraceite, rival del Córdoba en 2ªB, Las Palmas Atlético, Mensajero y Panadería Pulido.

Desde las comunidades adyacentes también se apuntan posibles acoplamientos. En Castilla-La Mancha se han clasificado para la Segunda RFEF de una u otra manera el Socuéllamos, el Marchamalo, el Calvo Sotelo Puertollano y el Toledo, mientras que de Extremadura proceden el Villanovense, el Mérida, el Don Benito, el Cacereño, el Montijo y el Coria - no confundir con el equipo sevillano-. Desde Murcia, el propio Real Murcia, Águilas y el Mar Menor, ayer clasificado tras eliminar al filial del Cartagena, podrían ser otros candidatos a cubrir el cupo de 18 equipos que serán los compañeros de viaje de un Córdoba CF que aún tiene que conocer su estructura propia.