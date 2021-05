La reconstrucción del Córdoba empieza desde arriba

Varios frentes abiertos en la disciplina blanquiverde. Tras el descenso a Segunda RFEF, la senda venidera se torna triste y azul, que diría Roberto Carlos -no el brasileño-. Además, de un tono azul marino, llegando casi a negro. El Córdoba baja de nuevo al barro, que le llega por las rodillas, donde tendrá que luchar por subsistir y salir. En este aspecto, con esta situación, existen varios focos sobre el desarrollo de las funciones de algunas parcelas de la entidad cordobesista. En este caso, la dirección deportiva es una de ellas. Liderada por Miguel Valenzuela y Juanito, hombres de fútbol con experiencia en Primera División, es a donde apuntan muchas miradas.

Y es que la planificación deportiva, preparada -en teoría- para no pasar supuestos apuros en Segunda División, ha provocado en cierta medida que el Córdoba dé con sus huesos en la cuarta categoría 36 años después. Y ello ya ha tenido consecuencias, puesto que Rafa Sánchez, hasta hace unos días secretario deportivo del primer equipo, se ha marchado del club con rumbo a Castilla La Mancha; concretamente, al Albacete Balompié, a punto de descender a Primera RFEF, junto a Alfonso Serrano, ex director deportivo del propio Córdoba CF. Así, dos ex cordobesistas buscarán un hueco fuera de la entidad blanquiverde, si bien otro ex cordobesista podría retornar a los mandos de la parcela de la dirección deportiva.

Según apuntan las informaciones de Diario Córdoba, los siguientes en la rampa de salida serían los mencionados Miguel Valenzuela y Juanito, cuya imagen profesional ha empeorado con la consecución de bajada de categoría del Córdoba. La losa autoimpuesta de la "mejor plantilla de Segunda División B" era demasiado pesada para poder levantarla; de hecho, les ha aplastado. Busca entonces Javier González Calvo una vuelta de hoja para reconducir la situación. Tal y como apunta el periódico antes mencionado, las dos únicas opciones que se barajan -hasta el momento- corresponden a caras conocidas del club blanquiverde. Es el caso de Ricardo Pozo Rícar, actual director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, con plaza asegurada en la Primera RFEF. De su llegada o no dependerá la segunda baza: Jorge De Cózar. El directivo marbellí, que terminó contrato hace poco tiempo con el Club Deportivo Lugo, ya ha sido visto en el palco del Arcángel en algún partido del primer equipo y ya ha mantenido reuniones con González Calvo en busca de un proyecto convincente de cara al futuro más inmediato del Córdoba.

A pesar de que, a mediados de mayo, ya están sondeando nombres para sustituir a Valenzuela y Juanito, lo cierto es que desde el club mantienen la calma en ese sentido, puesto que no quieren caer en la precipitación que se obtendría de no escoger al candidato adecuado. No quieren que haya más consecuencias negativas. La estabilidad es su mejor arma y la sempiterna búsqueda de un proyecto es antónimo de lo anterior. Así, no será esta semana cuando se conozca a la futura cara visible de la dirección deportiva -en caso de salida de los actuales, cosa que parece muy probable-, sino que pasarán más días hasta que se haga público. Hasta entonces, reina el silencio desde la cúpula directiva del Arcángel.