La puerta se abre en los despachos

Las primeras consecuencias del fracaso que ha sido esta temporada. El Córdoba no solo no ha cumplido con el objetivo de ascender a Segunda División, sino que el club blanquiverde ha consumado su descenso a la cuarta categoría del fútbol español después de una campaña donde la irregularidad ha sido la principal protagonista. A pesar del gran desembolso que se ha realizado, la plantilla no ha dado el nivel esperado, compitiendo así el próximo año en Segunda RFEF. Esto hace que la cúpula blanquiverde tome decisiones drásticas y el principal departamento señalado es la dirección deportiva. Según afirma Diario Córdoba en su edición digital, la entidad califal no contará con los servicios de hasta tres miembros de la sección deportiva, siendo el primero en marcharse el secretario técnico. Rafa Sánchez ha anunciado, a través de un comunicado en sus redes sociales, que no continuará durante el siguiente curso y admite estar "con la conciencia limpia", ya que lo que toca ahora es "dar un paso al lado".

Una decisión que ya estaba tomada desde antes que finalizase el encuentro frente al Cádiz B. El cordobés ya tenía decidido su futuro y firmado su finiquito semanas atrás, aunque ha querido ser él mismo el que anuncie su salida. De hecho, Rafa Sánchez ha emitido un comunicado donde se despide de la entidad y de todos los aficionados, admitiendo el fracaso de temporada que ha significado este año. "Me queda la conciencia limpia por haberlo entregado todo y la pena en el alma porque las cosas no hayan salido como las imaginábamos. Lo que ahora me toca es dar un paso al lado y confiar en que este escudo recupere el lugar que nunca debió dejar", apunta un secretario técnico que no se olvidar de agradecer la oportunidad ofrecida. "Me marcho dando las gracias a todos los que me dieron la oportunidad de trabajar para mi equipo y, sobre todo, al verdadero patrimonio del Córdoba: su afición, que, abnegada y fiel, llena de cicatrices, una vez más va a resucitar esta pasión innegociable que es el cordobesismo", culmina.

Por otro lado, no es la única salida que se dará en un futuro a corto plazo. Y es que la temporada del Córdoba debe tener consecuencias drásticas próximamente y la principal señalada es la dirección deportiva. Por ello, Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez Juanito no continuarán durante la siguiente temporada en el club blanquiverde. Y es que estos dos miembros de la sección deportiva fueron los encargados de diseñar una plantilla que no ha sido capaz de lograr el objetivo mínimo de alcanzar la Primera RFEF e incluso ha acabado con el descenso del plantel cordobés a la cuarta categoría del fútbol español. Asimismo, el mencionado diario subraya que Juanito tenía decidido no continuar en caso de que el equipo participase en Segunda RFEF y mantenía muchas dudas sobre su renovación aunque el conjunto blanquiverde se hubiera mantenido en Primera RFEF. Aun así, la cúpula califa está trabajando en dotar al club de una buena estructura a nivel deportivo y tiene tres vías abiertas para recomponer el organigrama de este departamento en concreto.

Mientras tanto, la realidad es la que es. Y es que el Córdoba competirá en la cuarta categoría del fútbol español durante la próxima temporada, igualando así su peor registro en toda su historia. Por ello, la directiva blanquiverde intenta darse prisa para confeccionar con más tiempo el tema deportivo para el siguiente curso, sin cometer los mismos errores que han ido sucediendo en la presente campaña. Uno de ellos fue mantener a jugadores veteranos que no han sido capaces de alcanzar un ritmo óptimo debido a un curso demasiado corto y tras un confinamiento que les tuvo apartados del terreno de juego durante más de tres meses. Por ello, el rejuvenecer la plantilla nunca fue una opción y ha sido el principal hándicap de un club que deberá volver lo antes posible al fútbol profesional, aunque en la actualidad haya un escalón más por delante.