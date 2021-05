El Córdoba, línea por línea: puzle no resuelto en la medular

La sala de máquinas. Donde todo se cuece. En la parcela central es, prácticamente, donde ha habido menos dudas en cuanto a protagonistas en toda la campaña. Otro asunto -que no es baladí- es el rendimiento general de éste. Con un sistema entre 4-3-3 y 4-2-3-1 fuera cual fuera el entrenador, el cuadro blanquiverde no ha encontrado en sí mismo la creatividad y la superioridad que se le presuponía a principio de temporada, con nombres de altura que no han estado a la altura -tal y como ha sucedido de manera colectiva-.

En el pasado verano, la dirección deportiva cordobesista hizo tres refuerzos en la parcela central, que se tradujeron en la adquisición de Darren Sidoel, Djakaridja Traoré y Mario Ortiz. El neerlandés, que cuajó una notable pretemporada bajo los mandos de Juan Sabas, fue de la partida en la fecha inaugural ante el Lorca Deportiva...pero no se le vio más. La inesperada -hasta para la directiva- irrupción de Alberto Del Moral en los planes del primer plantel cortó la progresión del mediocentro, que se marchó cedido al Hércules en enero pero que termina contrato con el Córdoba el próximo 30 de junio. En cuanto al costamarfileño, lesionado a su llegada del Badajoz, no debutó hasta el duelo ante el UCAM y su falta de minutos de competición fue un lastre en la corta etapa de Sabas hasta Linarejos. En cuanto a Mario Ortiz, ha sido la tónica habitual su presencia en los onces iniciales: tanto es así que acumula casi 2000 minutos entre liga y Copa, el que más de toda la plantilla.

Precisamente el segundo de los mencionados fue clave para el pico de la montaña rusa con Pablo Alfaro, que desplegó su mediocampo habitual junto al tercero de ellos para ser lo único seguro en los onces cambiantes del técnico maño. Una formación consistente que le sirvió para mantener 6 porterías a cero consecutivas, pero que se diluyó ante las continuas permutas de inicio. En toda esta ecuación no parecían entrar Javi Flores y De las Cuevas, muy por debajo de su nivel presupuesto entre lesiones y poca continuidad. El cordobés y el alicantino, de hecho, coincidieron en la primera jornada en la alineación inicial y no volvieron a hacerlo hasta el debut de Germán Crespo en el banquillo. Fue ahí cuando se vieron las mejores actuaciones colectivas, con continuas conexiones entre los hombres de calidad para acumular un 7/9 que de poco sirvió para acceder a la Primera RFEF.

Como se ha mencionado antes, el desarrollo fulgurante y meteórico de Alberto Del Moral en el primer equipo fue tan positivo como inesperado, a tenor de las incorporaciones que se hicieron en el mercado estival. El futbolista toledano, de sólo 20 años, tomó la manija del equipo a su antojo y no hubo quien lo moviera en prácticamente toda la temporada, incluyendo la Copa del Rey. No por casualidad es el tercer jugador con más minutos jugados del Córdoba, sólo por detrás de los casi insustituibles Mario Ortiz y Djetei. Sin embargo, al igual que el camerunés, tiene todas las papeletas de marcharse el próximo verano dado su rendimiento, que no pasó desapercibido en invierno, cuando el Getafe y el Atlético de Madrid se interesaron en sus servicios. Con su impacto, por cierto, Xavi Molina se asentó en el puesto de central con un rendimiento notable, por lo que, de continuar el catalán, lo haría en el centro de la zaga.

Los continuos vaivenes en el once no daban oportunidad a la consagración de algunos jugadores en el desarrollo del curso, si bien pocos nombres han resaltado en el rendimiento pobre en clave cordobesista. A la espera de que la dirección deportiva y el entrenador de la próxima temporada salgan a la luz, sólo es cuestión de tiempo que se tachen nombres de la lista y se añadan otros que provengan de otros clubes. Pocas certezas y las que hubo se fueron convirtiendo en dudas ante la vorágine autodestructiva en la que se vio inmerso el Córdoba en el último tramo de la primera fase. La decepción también copó el mediocampo, que podría sufrir una gran reestructuración en caso de que se den las salidas correspondientes.