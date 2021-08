Visus certifica su regreso al Córdoba

Y cerrada la plantilla. Al menos sobre el papel. Sólo una sorpresa o un giro inesperado de los acontecimientos, como se quiera ver, pueden variar esta situación. El Córdoba tiene su primer equipo completamente configurado. Sucede después de que certificara al fin el regreso de Ricardo Visus, el central sub 23 por el que apostara en todo momento. La llegada del zaguero se produce después de que el propio futbolista rechazara la posibilidad de recalar de nuevo en El Arcángel. Pero sus escasas opciones, casi ninguna en realidad vistos los planes de su club, de competir en Primera RFEF con el Betis Deportivo permite su vuelta. Su alta se da en forma de cesión, igual que ocurriera en la campaña 2020-21.

El Córdoba consigue lo que quiere. Su elegido es el hombre que finalmente contrata en la parcela defensiva. Y cumple, según las palabras del director deportivo, con un objetivo siempre difícil: hacerse con los servicios de sus primeros nombres en lista. Lo cierto es que el conjunto blanquiverde adquiere los derechos de Ricardo Visus para la campaña 2021-22, lo que no sólo es favorable al tratarse de un sub 23 con capacidad de ser uno más -es decir, no es complemento como suele ocurrir en estos casos- sino porque es un jugador de sobra conocido en El Arcángel. No en vano, durante el curso pasado estuvo en el equipo dependiente de la entidad califal a las órdenes de Germán Crespo, quien va a ser su entrenador en el primer plantel en el venidero.

Ricardo Visus Contreras (Madrid, 2001) completó su etapa formativa en el Real Betis, en cuyos escalafones inferiores creció hasta alcanzar el filial. En su primera temporada en el segundo cuadro verdiblanco estuvo en la órbita del primer equipo de Heliópolis, si bien no pudo disfrutar de debut. Fue en la 2019-20, una antes de que la dirección deportiva del Córdoba lograra su préstamo. Y durante la 2020-21 formó parte de un B muy renovado en que tuvo especial importancia. A lo largo de la anterior campaña participó en más de una veintena de duelos con el conjunto dependiente. Sus buenas actuaciones le valieron la llamada para la plantilla principal, también porque entonces había bajas por lesión. En cualquier caso, el zaguero intervino en dos encuentros en Segunda B, ya en la segunda fase de una atípica competición.