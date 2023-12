El Córdoba CF logra la fortaleza defensiva deseada

Uno de los principales déficit que ha cosechado el Córdoba CF desde el primer partido regular y que, finalmente, ha sido paliado gracias, en parte, al trabajo de todo el grupo, empezando por el primer jugador y terminando por el último miembro del cuerpo técnico. La entidad blanquiverde no era capaz de dejar su portería a cero en los primeros cuatro encuentros, cosechando tres derrotas y una única victoria en territorio murciano, lo que hizo que las dudas comenzasen a surgir. Sin embargo y con el paso de las jornadas, la falta de contundencias en ambas áreas ha conseguido solucionarse hasta tal punto de que los chicos dirigidos por Iván Ania han dejado su puerta a cero tres veces consecutivas.

En efecto y así lo recogió Canal Blanquiverde en su cuenta de Twitter. El Córdoba CF ha logrado cinco victorias consecutivas, además de encadenar nueve jornadas sin conocer la derrota, lo que ha provocado que esté entrando en la lucha por las dos primeras posiciones del Grupo II de Primera RFEF. Y es que, tal y como se ha comentado anteriormente, los últimos triunfos blanquiverdes tienen como punto de unión que Carlos Marín no ha encajado ni un solo gol, acumulando 333 -¿cómo? Típica broma en redes sociales- minutos y con la oportunidad de aumentar esta estadística justo antes del parón navideño.

Por otro lado, ¿por qué se ha conseguido esto? Las dudas que se habían generado en el inicio liguero sobre todo estaban centradas en el rendimiento de los centrales, donde el técnico Iván Ania no encontraba una pareja estable para Dragisa Gudelj. El defensor serbio-neerlandés era el intocable en el once del preparador ovetense y comenzó formando dupla con un Adrián Lapeña que no se terminó de adaptar y dejó su sitio a un Carlos García que varios errores individuales le costaron nuevamente la titularidad. Aun así y con el paso de las jornadas, el ex del Deportivo de La Coruña se ha asentado en el once inicial.

De hecho, Lapeña ha sido fundamental tanto en defensa como en ataque, anotando el gol que abría la lata frente la Antequera, aunque una incertidumbre más llegaba al entorno cordobesista, ya que el desvanecimiento de Dragisa Gudelj dejaba muy mermada una defensa blanquiverde que tenía nuevamente que recomponerse justo antes de recibir al Castellón, líder del Grupo II. Aun así, Carlos García tomó su relevo, dio un paso al frente y demostró que estaba más que capacitado para afrontar un duro reto. Sin embargo, ahora toca lo más difícil, y es mantener un nivel sobresaliente con el paso de las jornadas.