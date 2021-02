En busca de su 'coche escoba' en mediocampo

El Córdoba quiere reestructurar su engranaje en el centro del campo. Tras un nuevo momento de crisis con la derrota en el Jesús Navas ante el Sevilla Atlético, es hora de agitar la coctelera para atisbar algún tipo de reacción en lo colectivo. En el caso del Córdoba, lo tendrá que hacer de manera obligada, que estará sin Alberto Del Moral, pieza indispensable para Pablo Alfaro hasta la fecha. El pivote toledano fue expulsado en la segunda parte del compromiso ante el filial sevillista y se perderá el crucial encuentro de los blanquiverdes en El Arcángel ante el Linares Deportivo. Dada la situación, el entrenador cordobesista baraja algunas opciones para reestructurar la parcela central.

La que no implicaría cambiar de sistema haría cambiar la pareja de centrales. Xavi Molina, con notables actuaciones en los últimos partidos con Djetei o Bernardo como compañeros de fatigas, podría adelantar su posición hasta la del pivote, muy familiar al jugador catalán. Ya en su primera temporada como jugador del Córdoba desempeñó sus funciones en varios partidos como mediocentro posicional junto a otros jugadores del mismo corte. En el caso de la presente campaña, lo haría como única referencia fija en el tercio central, con Mario Ortiz como interior y, casi con toda seguridad, Miguel De las Cuevas, como interior con matices de mediapunta. Javi Flores, casi descartado para el choque, no entraría en el plan de partido de Alfaro para disputar minutos contra el Linares. En ese caso, Bernardo y Djetei volverían a ser la pareja de central tan habitual en las primeras jornadas, tanto con Juan Sabas como con Pablo Alfaro en el banquillo. El Córdoba perdería en salida de balón pero ganaría en fuerza y contundencia en los duelos tanto aéreos como en los de a ras de césped.

La otra alternativa que tendría todas las posibilidades de darse es la de cambiar el dibujo y pasar a un doble pivote, lo que podría implicar incluso el paso a dos delanteros arriba. En este caso, entraría en escena Djak Traoré, que no es un 5 al uso y que, por ello, no podría jugar de pivote. De esta manera, estaría acompañado de Mario Ortiz para compensar con la buena salida de balón del santanderino. En esta variante táctica, a no ser que juegue por el costado, sería Miguel De las Cuevas, desplazado a la zona central como mediapunta. En las bandas, con la más que posible ausencia de Carlos Valverde por lesión y dada la irregularidad de Moutinho, podrían ser protagonistas las dos incorporaciones de invierno. Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé ya dispusieron de minutos en Sevilla, aunque ambos sin tino en la mayoría de las acciones, así que no es descartable su titularidad el próximo domingo.

Una pieza con la que no se contaba pero que se convirtió en indispensable porque no había nada mejor, ni más bonito, ni más barato. Albero Del Moral adquirió el rol de fundamental en el primer equipo aun teniendo ficha del segundo plantel, situación que cambió este mismo 2021 tras la salida de Darren Sidoel al Hércules. Tras la tercera tarjeta roja del curso para el centrocampista de 20 años, al Córdoba le tocará recomponer el centro del campo y, a la vez, mejorar sus prestaciones generales ante un líder inesperado como es el Linares Deportivo. Los linarenses llegarán al Arcángel con el colmillo afilado y el conjunto blanquiverde le hará frente sin uno de sus más importantes baluartes.