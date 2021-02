Destino Segunda A (15): sorteado el abismo

Si no es su intención, lo parece. A veces se intuye un homenaje permanente a la figura de Miguel Hernández. Porque construye su presente, y de tal modo su futuro, como un Hijo de la luz y de la sombra. También puede considerarse que realmente rinde tributo a Jesús de la Rosa y Triana. No en vano, quienes componen el club y mucho más sus aficionados son perpetuos Hijos del agobio. Lo cierto es que, a pesar de todo, de vez en cuando sabe y hace sonreír ampliamente. El ejemplo se encuentra en el choque del domingo con el Linares Deportivo, que cerrara con una victoria in extremis que permite sortear el abismo. Y nunca mejor dicho pues el Córdoba respira tranquilo este lunes en la cuarta plaza del Grupo IV-B de Segunda B después de estar a punto de verse en la sexta y con sólo tres de ventaja sobre la fase por la salvación.

El fútbol es azaroso y de tal forma se comportó para con el conjunto blanquiverde en la tarde noche del domingo. De hecho, su situación pudo ser mucho peor de lo que ya le habría resultado con un empate. Todo cambió en cuestión de segundos: el colegiado anuló un gol del Linares Deportivo por fuera de juego y en la siguiente jugada, tras una rápida contra, Luismi hizo el 2-1. Más que alivio quizá hubo euforia en ese momento entre los componentes del Córdoba, que de desequilibrarse la balanza hacia el otro lado se hallaría ahora apenas dos puntos por encima del séptimo clasificado. Pero tras el padecimiento más vale, mientras el técnico, Pablo Alfaro, trata de mejorar todavía no pocos detalles de su equipo, pensar en lo que sí es. Se trata de esa cuarta posición en la tabla que además se da con empate a puntos con el tercero, el Sevilla Atlético, y a cuatro del líder, precisamente el cuadro jiennense.

Registro mínimo de suspensiones

No cesan pero al menos disminuyen. En esta ocasión decrecen de tal forma que hasta deparan un registro mínimo. Parece que la situación comienza a ser ligeramente más normal dentro de la categoría, que esta temporada transcurre de manera difícil por la incidencia del Covid-19 en las plantillas en determinados momentos. Sí, la retahíla de suspensiones por este motivo prosigue pero esta vez sólo se producen dos, lo cual es, en efecto, el dato más bajo en una jornada en lo que va de campaña. Concretamente, hubo un duelo aplazado en el Grupo II-A y otro, en el V-A. En el primero de los casos correspondió al enfrentamiento entre el Athletic B y el Leioa. Mientras, en el segundo fueron el Atlético Baleares y el Navalcarnero los que no pudieron medirse.

El Burgos sigue la estela del Ibiza y el Badajoz

La segunda fase por el play off tiene competidor. Bueno, todavía no es seguro al 100% pero muy mal se le deberían dar las tres últimas jornadas del primer tramo del curso para no estar entre los tres primeros. De hecho, tendría que producirse un desastre no sólo para eso sino para no ser líder. En cualquier caso, el Burgos sigue la estela del Ibiza y el Badajoz en lo que se refiere a garantizar una plaza en la lucha por alcanzar la promoción de ascenso. No es matemático aún, en efecto, aunque sí virtual y casi real. La escuadra de El Plantío se impuso este fin de semana a la Cultural Leonesa en un bonito derbi castellano leonés (2-1) y se colocó con 30 puntos, nueve por encima del cuarto clasificado. El problema es que tiene perdido el gol average con el Langreo, que tiene que jugar todavía con su rival de esta jornada. A su vez, los leoneses tienen un encuentro más y están a ocho, de forma que todo es posible. Eso sí, con sólo una carambola que resultaría legendaria.

Los que se encuentran en cabeza…

Más allá de los equipos mencionados, aún restan muchos otros por obtener billete para la segunda fase por el play off. En realidad es la inmensa mayoría, queda claro, una circunstancia que deja a las claras la enorme igualdad con que se desarrolla esta temporada la división de bronce. Cerca está de conseguir su plaza el San Sebastián de los Reyes en el Grupo V-A. Por puntuación, no se sitúan muy lejos el Athletic B y el Calahorra, si bien sus ventajas sobre perseguidores son bastante ajustadas. Quienes lo tienen complicado son los cuatro descendidos de Segunda A pues ninguno puede hoy por hoy ubicarse entre los tres primeros de su respectivo grupo. Y especialmente negativa es, por cierto, la coyuntura del Deportivo, que ya ve más cerca una segunda etapa competitiva por la permanencia que por el ascenso. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de uno o dos partidos menos-…

· I-A: Unionistas (26), Zamora (25, -1), Celta B (24, -1)

· I-B: Burgos (30), Valladolid Promesas (23), Cultural Leonesa (22, -1)

· II-A: Athletic B (30, -1), Real Unión (29), Amorebieta (28, -1)

· II-B: Calahorra (29), Tudelano (27), Logroñés (25)

· III-A: Nàstic (28), Andorra (26), Barcelona B (23)

· III-B: Ibiza (33), Alcoyano (25), Hércules (24)

· IV-A: San Fernando (26, -1), Algeciras (26, -1), Tamaraceite (25)

· IV-B: Linares Deportivo (27), UCAM Murcia (26), Sevilla Atlético (23)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (30, -1), Internacional (26), Rayo Majadahonda (24, -2)

· V-B: Badajoz (34), Mérida (23), Villanovense (22)