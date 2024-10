El Córdoba CF ha gastado más de 600.000 euros en adaptar El Arcángel

Uno de estos temas que sigue candente con el paso de los años, sin dejar claro cuándo tendrá su fin. El Arcángel siempre será ese debe para la sociedad cordobesa, aunque poco a poco parece que su fin está más cerca. Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, ha comparecido ante los medios de comunicación para tratar el convenido que ha firmado el club con la Asociación de Veteranos. Ahí, el dirigente blanquiverde ha analizado la actualidad de la entidad, siendo la reforma del recinto califal la principal protagonista.

Y es que, por un lado, Monterrubio ha confirmado que el Córdoba CF se ha gastado más de 600.000 en adaptar El Arcángel al fútbol profesional. Un mantenimiento que ha llegado dos o tres décadas después de la primera intervención. “En algunos requisitos tenemos una moratoria y hemos tenido muchas trabas por llegar un mes después que nuestros competidores. Tenemos que tener cierto cuidado por las obras que hacemos y tenemos que ir dando pasos para no tener que ensamblar”.

Asimismo, no solo el Córdoba CF va a invertir en mejorar El Arcángel, sino que el Ayuntamiento de Córdoba va a acometer una obra para la fachada Este y Sur del coliseo ribereño, actuación que ya estaba al tanto de la entidad blanquiverde. “Lo hablamos hace un tiempo con el alcalde. Le tengo que dar las gracias en nombre de todos los cordobeses para que esa fachada empiece a tomar otro aspecto. Es bueno que el estadio tenga una piel y el Córdoba va a dedicar unos recursos a esa adaptación. Eso no quiere decir que sea por la llegada de la selección”.

Park Bench y el lío de las entradas del Granada CF-Córdoba CF

Por otro lado, Monterrubio ha vuelto a desviar la pregunta sobre la entrada de Park Bench al Consejo de Administración, “Es un tema que no me compete. La propiedad estaba informada del movimiento, pero no está dentro de mis responsaibilidades. Eso lo hace directamente la propiedad y no tengo nada que decir al respecto”, todo ello justo antes de un partido “especial” para él, ya que el Córdoba CF visita este domingo Granada. “Estoy encantado de volver aunque sea de visitante. Estoy muy agradecido al club y a los aficionados por su trato y volveré a reencontrarme con muchos amigos”.

Aunque no todo es color de rosa para visitar Los Cármenes. El reparto de las entradas visitantes ha hecho que la polémica esté presente en redes sociales. “Es complicado con 500 entradas. Nos estamos adaptando. los modelos de trabajo de LaLiga. Aficiones Unidas maneja el 50% de las entradas visitantes. Hemos reducido al mínimo posible las entradas para nuestros peñistas para la afición general. Cuando han ido los peñistas a todos los desplazamientos, pues no se pueden quedar sin entradas. Hemos usado un modelo parecido al del resto de club y no se piensa en hacer otro”, ha culminado.