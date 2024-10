Isma Ruiz ya se prepara para el primer duelo ante 'su' Granada CF

Uno de los puntales principales del equipo, y la base sobre la que orbita todo el centro del campo del Córdoba CF. Isma Ruiz ha ido cogiendo galones con el paso del tiempo en su andadura en el equipo califal. El granadino llegó a El Arcángel con la vitola de contar con experiencia tanto en Primera División como en Europa League, a pesar de su corta edad. Precisamente, esa experiencia la logró con el equipo de su tierra, el Granada CF. Fueron los nazarís los que le dieron la oportunidad de jugar y de crecer, y este domingo, Isma Ruiz se enfrentará por primera vez ante ellos en el duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

En la rueda de prensa ofrecida por el club, Isma Ruiz ha recordado que el Nuevo Los Cármenes, hogar del Granda CF, es un estadio que le evoca esos sentimientos en los que empezó a dilucidar “lo que es el fútbol profesional”. “Estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de volver, contento y a ver si podemos sacar los tres puntos que nos merecemos”, ha aseverado el granadino, recordando cómo, en Granada, fue donde creció y conoció “cómo era el mundo profesional del fútbol por mi debut en Primera División y por jugar en la UEFA Europa League”.

Aunque salió de la disciplina nazarí hace ya más de dos años, lo cierto es que hasta el momento, aún no había tenido la oportunidad de enfrentarse al equipo de su tierra. Con la UD Ibiza, equipo en el que compitió durante la temporada 2022-23, Isma Ruiz se vio las caras contra el Granada CF, aunque no pudo jugar el partido al estar cedido e incorporar el Granada la mítica 'cláusula del miedo'. “es verdad que la primera vez fue con el Ibiza. No podía jugar contra ellos y no he llegado aún a debutar contra ellos. Había papeleos, y la verdad es que va a ser la primera ve que juegue contra un Granada CF”, ha subrayado.

Por lo tanto, este domingo, Isma Ruiz sumará “una experiencia nueva” en su carrera, enfrentándose al que él recuerda como el equipo que le vio crecer, pero siendo consciente de que “una vez el balón esté en juego, yo formo parte del Córdoba CF y siempre iré con mi equipo a muerte”. Y es que, precisamente hablando de su equipo, el centrocampista ha reconocido que en el vestuario no tienen “esa ansiedad ni esa constancia de estar en lo alto de la tabla”, y ha recordado que han “mejorado con respecto a las salidas que tenemos fuera de casa”, logrando la pasada semana el primer empate, pero aun con ganas de que “llegue esa victoria”.

Por otro lado, con respecto al rival del domingo, el Granada CF, ha apuntado que “es un recién descendido, un equipo fuerte, que tenemos que saber cómo atacarle con nuestras armas y defendernos de las suyas”. Y es que, por la plantilla del equipo nazarí, siendo recién descendido, Isma ha valorado que “se esperaba más”, pero que “al tener tantos buenos jugadores, o salen los números o lo primero que hacen es cargarse al entrenador y así ha sido”. Pero él y la plantilla no están en eso, sino fijándose “en los detalles que tienen tanto ofensivos como defensivos, y saber manejarlo a la perfección para poder sacar la victoria en Los Cármenes”, donde el Granada CF aún no conoce tampoco la victoria.