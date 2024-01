El Córdoba CF, a cerrar la primera vuelta con la alegría del triunfo

Tras el parón navideño, la competición volvió en Primera RFEF y, para el Córdoba CF, lo hizo de la peor manera posible. En lo que se presuponía que sería una jornada de celebración en la víspera de la noche de Reyes, el conjunto blanquiverde no pudo lograr vencer a un Real Madrid Castilla que acabó robándole los tres puntos con un gol a última hora. El golpe fue duro para los de Iván Ania, pero ahora tienen una nueva oportunidad para resarcirse y, además, romper una mala dinámica que se prolonga durante los últimos años de manera asidua.

Y es que el próximo duelo de los califas, que será ante el CF Intercity, marcará el fin de la primera vuelta de competición. La decimonovena jornada de Primera RFEF será el fin de la primera mitad de liga regular, un encuentro que, en los últimos años, no ha sido favorable para el Córdoba CF. Ya sea inmiscuidos en una dinámica imparable, o en la más profunda de las crisis, el conjunto blanquiverde no ha logrado, históricamente, sacar buenos resultados en el último duelo de la primera vuelta.

Y es que, desde el año 2017, el conjunto blanquiverde tan solo ha logrado una victoria en estas circunstancias. Fue en la temporada 2022, en Segunda RFEF, cuarto escalón del fútbol español, en la única ocasión en la que logró un triunfo (4-1 ante el Vélez, con tantos de Javi Flores, Simo, Fuentes y Casas). Para presenciar la anterior victoria en el último duelo de la primera vuelta de competición por parte del Córdoba CF hay que remontarse hasta la temporada 2016, en Segunda División, cuando el solitario gol de Andone le dio la victoria a los califas.

Tras ello, la dinámica ha sido negativa. En 2017, aún en la categoría de plata, los tantos de Sandaza y Portu impusieron al Girona frente al Córdoba por 2-0. Al año siguiente, en Gijón, el Sporting se impuso por 3-2 a los tantos de Aguza y Guardiola para el Córdoba. En la última temporada en Segunda División, el solitario tanto de Piovaccari tan solo sirvió para sumar un empate ante el Rayo Majadahonda. Eso sí, ese punto interrumpió una malísima dinámica que se prolongaba por varios partidos en aquél momento.

Con el descenso y el Córdoba CF en la categoría de bronce, los resultados no mejoraron. En su reencuentro con el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, el combinado blanquiverde no pudo pasar del empate. Los tantos de De las Cuevas y Owusu parecían dar la victoria a los califas, pero un gol de Jesús Álvaro en propia, en el minuto 96, sentenció el partido con empate. Al año siguiente, en una temporada marcada por la pandemia por la COVID-19, los dos finales de vuelta que hubo (la competición estuvo dividida en dos fases), el Córdoba CF no logró vencer: derrota por 2-0 ante el Cádiz B, y empate a cero ante el Betis Deportivo.

Con el descenso a Segunda RFEF llegó la mencionada victoria ante el Vélez en el año 2022, que interrumpió esta mala dinámica en las circunstancias explicadas. Sin embargo, el Córdoba CF volvió a las andadas la pasada temporada. Ya envueltos en la mala dinámica de la segunda mitad de competición, la escuadra de Germán Crespo cayó derrotada por 0-1 ante la Real Balompédica Linense gracias al solitario tanto de Toni García en el último minuto de partido. Ahora, Iván Ania y los suyos tratará de reencontrarse a sí mismo y, así, poner punto y final a esta mala dinámica.