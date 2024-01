El Córdoba CF, ante dos citas para consolidarse en el 'play off'

Un momento clave de la temporada para el Córdoba CF, que debe dejar atrás lo antes posible el pequeño bache que supuso la derrota ante el Real Madrid Castilla. Y es que la cuesta de enero continuará para los blanquiverdes, que regresaron al trabajo este lunes inmersos en un buen rollo total, aunque siendo conscientes de la importancia que tendrán los siguientes partidos. La plantilla se encuentra actualmente entre algodones, a la espera de recuperar efectivos y de ver si se hacen oficiales ciertos movimientos en el mercado, que son muy necesarios.

Sea como sea, el plantel de Iván Ania continuará con un calendario realmente exigente, aunque también muy propicio para dar un golpe sobre la mesa. En efecto, ya que los cordobesistas afrontan un primer mes del año clave para asentarse aún más en puestos de play off. Los siguientes partidos serán un verdadero tourmalet en el que se podrá demostrar si realmente el Córdoba CF aspira a ser un candidato serio, ya no solo al play off, sino también como posible asaltante al ascenso directo. Y sin duda, buena parte de las opciones de esto recaerán sobre los tres siguientes duelos.

Y es que los blanquiverdes van a medirse a sus dos máximos perseguidores en la clasificación del Grupo II de Primera RFEF. A día de hoy, el Córdoba CF es cuarto con 33 puntos, cinco más que el sexto clasificado, que es el CF Intercity, precisamente el siguiente adversario de los califas en El Arcángel. Un choque que tendrá lugar el próximo sábado y en el que los cordobeses buscarán dar un salto clave en la tabla, ampliando aún más esa distancia.

Igualmente, en estos momentos solo aventajan en un punto al quinto, que no es otro que el Recreativo de Huelva, al cual visitarán el fin de semana del 20 y 21 de enero. Por lo tanto, dos enfrentamientos directos entre la cuarta y la sexta posición. Y por si fuera poco, el primer mes del 2024 se cerrará el 27 de enero de nuevo en el feudo blanquiverde recibiendo al Real Murcia, que actualmente es undécimo pero también se posiciona como candidato a luchar por una plaza de ascenso.