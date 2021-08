Anota en la agenda: el primer partido en El Arcángel también tiene fecha

Pues ya estaría, como dicen ahora los jóvenes. Mientras continúa con su trabajo en el verde, el comienzo de la campaña 2021-22 cobra forma en cuanto a horarios. Así es al conocerse en menos de 24 horas tanto el de la primera jornada del campeonato como el de la segunda, que supone el estreno en El Arcángel. El Córdoba sabe, por tanto, el momento en que va a debutar como local en una temporada en que también vive una primera vez en Segunda RFEF. Si bien este último hecho no es precisamente motivo de satisfacción, ya que significa jugar en cuarta categoría después de 36 años. La nota en agenda, que ya pueden apuntar también los aficionados, la realiza directamente el conjunto blanquiverde en la mañana de este viernes.

El domingo 12 de septiembre es el día elegido para iniciar el camino a Primera RFEF, dado que el objetivo ineludible es el ascenso, en estadio propio. Porque entonces es cuando el cuadro califal recibe al Cádiz B, primer adversario en el coliseo ribereño en el curso venidero. Con el cada vez más cercano arranque de la temporada, los datos acerca de los encuentros inaugurales surgen con rapidez. De vuelta al choque con el filial de la entidad amarilla, el Córdoba anuncia además que la hora prevista para que el balón ruede de manera oficial al fin, otra vez, en El Arcángel es las 19:00. Así, el punto de partida como local va a ser idéntico al del estreno competitivo.

La entidad blanquiverde, por tanto, configura plenamente ya su calendario inicial para la campaña 2021-22, en la que sólo piensa en el retorno al escalón inmediatamente inferior al fútbol profesional. En este sentido, aunque no descarta la opción del play off, el Córdoba se plantea el campeonato en el Grupo IV de Segunda RFEF con la meta de hacerse con el primer puesto. Básicamente porque éste concede el ascenso directo a Primera RFEF. El trayecto lo arranca, como se sabe desde el jueves, el domingo 5 de septiembre a las 19:00, una semana exacta antes de recibir al Cádiz B. Comienza el reto en Chapín, un estadio que conoce a la perfección. Por el contrario, su rival de entrada es un total desconocido, no así para su segundo equipo, pues se mide por vez primera al Xerez Deportivo FC.