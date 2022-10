El Córdoba CF más asistente de Primera RFEF

El Córdoba CF es el equipo más goleador de toda la categoría. Este dato, ya ampliamente conocido por todos los aficionados, arrastra consigo una serie de estadísticas individuales que ponen, aún más si cabe, en valor la gran temporada que está realizando el equipo. Así, Willy Ledesma, con sus cuatro tantos, se coloca en el tercer escalón de los máximos anotadores del Grupo I de Primera RFEF. De igual modo, mirando el número de asistencias personales, salta la sorpresa en lo alto de la clasificación. Y es que José Calderón, lateral izquierdo blanquiverde, es el máximo asistente de la categoría con sus cuatro asistencias, seguido de cerca por Carracedo, con tres.

El Cacereño, primer rival del Córdoba CF en la Copa del Rey

Saber más

Unos datos que concuerdan con el gran estado de forma que atraviesa el lateral sevillano en estos momentos. No en vano, se ha ganado la confianza de Germán Crespo hasta tal punto que es el único jugador, junto con Carlos Marín, que aún no ha rotado en el once del entrenador blanquiverde. Si bien es cierto que su repuesto más directo, Ekaitz Jiménez, se encuentra lesionado de su rodilla derecha y su recuperación no se espera hasta principios del próximo año, hay más competencia en el puesto mirando hacia el filial, con jugadores como Manolillo, que impresionaron positivamente en su debut durante la pretemporada.

Así, con cuatro asistencias en estos primeros nueve encuentros jugados, Calderón es el jugador con más pases de gol en el Grupo I y Grupo II de Primera RFEF, empatado en este sentido con otros futbolistas como el excordobesista Arturo, de la UD Sanse, Víctor García, del Alcorcón, o Aarón Rey, del Gimnàstic de Tarragona. Además, los datos positivos no se quedan ahí ya que, observando los diez máximos anotadores del Grupo I, también se cuela otro futbolista del Córdoba CF entre ellos. Se trata de Carracedo que, con tres asistencias hasta el momento, se encuentra pugnando por esa cuarta plaza en el ranking de máximos asistentes.

Unos números que, además, ponen en la palestra la vocación puramente ofensiva de la escuadra de Germán Crespo, ya que no es fácil ver cómo un defensor como es el caso de Calderón lidere la estadística de asistencias. Así, su primer pase de gol con la zamarra blanquiverde llegó ante el Rayo Majadahonda, asistiendo a Simo Bouzaidi para el 2-0. Tras ello, sumó su segunda asistencia frente a la Cultural Leonesa, con un preciso centro que acabó rematando a gol Javi Flores. Por último, en los dos últimos encuentros, Calderón ha sumado dos nuevas asistencias: en el 1-0 de Antonio Casas contra el Algeciras; y, de nuevo a Antonio Casas, en el 0-1 en Ferrol.