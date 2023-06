El Córdoba CF, con “el 50% de la plantilla cerrada”

El Córdoba CF comienza a moverse, o al menos comienza a hacerlo de cara al público. Lo cierto es que el trabajo detrás de bambalinas ha sido frenético desde la llegada de Antonio Fernández Monterrubio a su nuevo puesto como consejero delegado del club. Tras confirmar la continuidad de Juanito y Raúl Cámara en el organigrama deportivo del club, pero con las expectativas de ampliar ese equipo que se encargue de la planificación deportiva, los contactos, tanto con entrenadores como con jugadores, han sido constantes, y el Córdoba CF de la próxima temporada 2023-24 comienza a dilucidarse, de alguna manera, en el horizonte blanquiverde.

Vacaciones en el césped, trabajo en los despachos: la hora del Córdoba CF

“Tenemos el 50% de la plantilla cerrada”, ha afirmado categóricamente el flamante dirigente del Córdoba CF. Y es que, pese a que, en un principio, tan solo había ocho jugadores que permaneciesen con contrato en vigor para la próxima temporada, las negociaciones y el trabajo detrás de las puertas de El Arcángel ha sido incombustible, y, pese a que no ha querido dar nombres, Fernández Monterrubio ya ha adelantado que tienen “cosas hechas que no se han comunicado, pero que se hará en un futuro”, como puede ser, por ejemplo, la incorporación de Adri Castellano como nuevo jugador del club tras su salida de la SD Ponferradina.

Sin embargo, para que comiencen a darse estos primeros anuncios, antes tienen que darse una serie de circunstancias y cumplirse ciertas cosas. Por ejemplo, hay casos en los que no se pueden anunciar “por respeto al otro club”, otros porque “falta el reconocimiento médico”, por lo que hay “distintas motivaciones”. Sin embargo, siguiendo con su esquema de trabajo, ha adelantado que no considera “que sea una buena estrategia tener el equipo cerrado ya, porque el mercado produce oportunidades a las que hay que estar atentos”. Sin embargo, también ha adelantado que “tampoco es bueno dejarlo todo para la última semana”, matizando que “hay jugadores que tienen otras expectativas y que, a lo mejor, en un momento futuro del mercado, pueden ser un objetivo para el club”.

Así, la confección de la plantilla sigue estando supeditada a la incorporación de un entrenador que de el visto bueno a los movimientos. El consejero delegado ha recordado que “hay temas muy puntuales en los que habrá que escuchar la opinión del míster para tomar una decisión”, pero eso no significa que el club siga “trabajando en el mercado de manera paralela”. “No conozco a ningún entrenador que no quiera tener buenos jugadores, por lo que vamos a seguir trabajando en ello, ya que nuestra idea es tener buenos jugadores y que encajen y, para eso, necesitamos la opinión del míster en algunas posiciones y algunos casos”.

Profundizando en la confección de la plantilla, ha adelantado que “hay jugadores con contrato que, lógicamente, van a continuar”, explicando que, en conjunción con la dirección deportiva, han llegado a la conclusión de que no se busca “una plantilla excesivamente larga”, siendo esta una de las principales cuestiones planteadas a los entrenadores con los que se ha reunido el club. “Me gustaría que hubiese dos o tres fichas que viniesen desde el filial, ya que creo que esas puertas tienen que estar siempre abiertas”, ha apuntado Fernández Monterrubio, reincidiendo finalmente, de nuevo, en el tema de que en el caso de algún jugador, “es cierto que tenemos que hablar con el míster, y en esas reuniones que estamos teniendo con los entrenadores, estamos planteándolo”, ya que la opinión del míster “tiene un peso muy importante”.

Por último, Fernández Monterrubio ha querido remarcar que no descarta “que haya propuestas de salida por algún jugador, pero hasta ahora no las ha habido”. Pese a todo ello, “la posición del Córdoba CF es clara: estamos aquí para defender los intereses del club”, ha aseverado, recordando que han “cumplido religiosamente con todos los contratos”, aunque eso no significa que “si llega alguna propuesta, no la estudiemos, porque es nuestra obligación estudiarla, pero siempre recordando que los intereses del Córdoba CF están por encima de todos nosotros”.