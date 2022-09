Un arsenal variado para German Crespo

Lo de que Germán Crespo puede llegar a sacar a cualquier jugador en según qué jornada no se decía en broma. El técnico del Córdoba CF ha demostrado que la confianza en la totalidad de su plantilla es altísima, hasta tal punto de que todos sus futbolistas pueden salir de titulares este mismo fin de semana a pesar de no haber tenido minutos en las dos primeras jornadas ligueras. Por tanto, los profesionales que portan la camiseta del primer equipo cordobés trabajan día a día en busca de estar en ese once inicial de este domingo ante el Celta de Vigo B, lo que ha provocado que gran parte de la escuadra blanquiverde haya debutado gracias a su esfuerzo diario.

En efecto. Un total de 18 futbolistas ya saben lo que es defender la camiseta del Córdoba CF en su primera participación en la corta historia de Primera RFEF. Por tanto, más de la mitad de la plantilla ya ha cosechado algún que otro minuto en los dos encuentros disputados en El Arcángel ante Unionistas de Salamanca y CF Fuenlabrada, aunque eso podría variar, y mucho, con el primer duelo como visitante. El técnico Germán Crespo podría variar su esquema en Barreiro para enfrentarse al Celta de Vigo B y la aparición de Álex Bernal en la medular o de José Cruz en el eje de la zaga para ofrecer aún más liderazgo a la primera línea defensiva podrían ser dos alternativas más que válidas.

Por otro lado, el técnico Germán Crespo ya ha logrado que debuten esta temporada en el tercer escalón del fútbol español Carlos Marín, José Ruiz, Calderón, Gudelj, Jorge Moreno, Diarra, Javi Flores, Kike Márquez, Simo, Casas, Carracedo, Miguel de las Cuevas, Carlos Puga, Adrián Fuentes, Willy Ledesma, Ramón Bueno y Sergio Benito. Un total de 18 jugadores, aunque no todos ellos han jugado los mismos minutos, dejando entrever un esqueleto sólido por parte del preparador del Córdoba CF.

Así es. La entidad blanquiverde ha mostrado un once reconocible en estas dos primeras jornadas disputadas basado en un esquema de un 4-2-3-1, aunque, de igual manera, podría cambiar una vez que el Córdoba CF juegue como visitante. Aun así, el entrenador Germán Crespo ha apostado por Carlos Marín como guardameta titular, mientras que Gudelj y Jorge Moreno han jugado todo lo posible en el eje de la zaga, siendo el lateral izquierdo Calderón indiscutible gracias a la lesión de Ekaitz Jiménez, mientras que José Ruiz y Carlos Puga se han dividido los minutos en el carril diestro. Por su parte, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Simo y Antonio Casas han repetido como titulares en este primer tramo liguero, aunque Kike Márquez y De las Cuevas competirán de manera intensa en esa demarcación de mediapunta. Una plantilla de altos vuelos que deja muchas opciones para Crespo.