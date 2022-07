Antonio Casas: “Mi familia y yo sabíamos que el destino era el Córdoba CF”

Un nueva presentación en clave blanquiverde, aunque lo cierto es que no es una cara nueva. El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba ha acogido este viernes la puesta de largo de Antonio Casas, que hace unas semanas selló su renovación como jugador del Córdoba CF. O mejor dicho, rubricó la ampliación de su contrato hasta 2025, por lo que el rambleño seguirá vinculado a la entidad, al menos, tres cursos más. Y es que ese anuncio ha tomado un matiz muy significativo, tanto por la importancia que tiene el delantero del plantel (este mismo año ha sido el pichichi del equipo) como por la forma en que se produjo, pues parecía que se rompía la negociación días antes. Sin embargo, finalmente el acuerdo entre ambas partes se alcanzó y el cordobés seguirá defendiendo la elástica califa. Es más, el propio jugador ha subrayado que “tanto yo como mi familia sabíamos que el destino era el Córdoba”, por lo que dejó todo en manos de su agente para resolver la situación.

Así, se muestra “muy alegre” con el panorama actual, admitiendo que “hay una alegría en el vestuario, la gene viene con ganas” y, además, “la gente de Córdoba tiene ganas de esta temporada” y nota “ilusión”, resaltando la importancia de estar ya “por encima de los 10.000 abonados”. Igualmente, sobre sus propias expectativas recuerda que el año pasado metió “19 goles, fui pichichi”, por lo que espera “romper esa barrera” este curso. Es consciente de que “es complicado pero lo intentaremos”.

Al ser cuestionado sobre el vestuario que se ha formado, el jugador reconoce que “hay buen rollo, los fichajes vienen a aportar y la suerte es que prácticamente hay dos titulares por puesto”, resaltando que “la clave, tanto este año como el pasado, es la familia que hay formada en el vestuario”. Además, se sabe que la dirección deportiva anda todavía buscando un último refuerzo, que podría llegar tanto para la delantera como para el centro del campo. Y aunque fuese competencia directa suya, Casas afirma que, sea quien sea el que venga, “bienvenido sea”, ya que están “todos en el mismo barco y el objetivo es el mismo para todos, que es volver al fútbol profesional”.

El delantero de La Rambla ha estado acompañado tanto por Juanito como por González Calvo. Así, el director deportivo blanquiverde ha admitido que “no fue una negociación fácil porque Antonio no es un jugador cualquiera”, recordando que la negociación comenzó en enero, pues sabían que “era un jugador muy importante para nuestro proyecto”. Además, “sabemos que él quería estar aquí, quería distinguirse como un jugador importante en la historia del Córdoba, seguro que lo será, y ojalá pueda renovar aquí en sucesivas ocasiones, y eso querrá decir que tanto el crecimiento suyo como el del Córdoba van por el mismo camino, esa es nuestra idea”, ha recalcado Juanito, insistiendo en que tenía “confianza ciega” en Casas, pues “en el Sevilla Atlético no tuvo una participación deseada por él, ni tampoco la más justa, vimos un filón y cuando su agente me lo puso encima de la mesa al principio ni me lo creía. Traíamos a una persona espectacular, a un gran futbolista y, sobre todo, una oportunidad que el Sevilla no supo ver en su momento”. Por tanto, esa confianza se mantiene y desde la dirección deportiva se espera que sea “el delantero del presente y del futuro del Córdoba. Me atrevo a decir que es el mejor delantero de toda la Primera RFEF”.

Finalmente, sobre el equipo en sí, Juanito ha expuesto que están desarrollando un equipo con el que van a “poder optar a cubrir esos objetivos que nos hemos propuesto, sabemos que no va a ser fácil pero con la ayuda de jugadores como Antonio y el resto de jugadores que pudimos mantener más las nuevas incorporaciones, estamos seguros que nos van a ayudar”.