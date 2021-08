Antonio Casas: "Afronto esta temporada con muchas ganas e ilusión"

Desde hace tiempo, se venía reclamando algo más de acento de casa en la plantilla del Córdoba. Si bien eso no es sinónimo de éxito, sí que puede suponer algo más de compromiso y carácter dentro del vestuario. De cerciorar al resto de sus compañeros de lo que significa el escudo y los colores de la camiseta. De los dos cordobeses en la primera plantilla el pasado curso -con Bernardo Cruz y Javi Flores-, la entidad califa ha añadido algo más con la incorporación del central capitalino José Cruz y, como representación de la provincia, Antonio Casas, delantero natal de La Rambla.

Precisamente en esa localidad, famosa por sus trabajos en arcilla, ha sido presentado el ex ariete del Sevilla Atlético en el Museo de Cerámica, con representación del Ayuntamiento y diferentes organismos representativos del municipio rambleño, así como amigos y familiares que han querido acompañar al jugador en un día tan especial. Ante todo, Casas se mostró muy agradecido a todo el mundo que le ayudó a llegar a vestir la elástica blanquiverde en una dura Segunda RFEF, dándole las gracias "al club y a la directiva por la confianza depositada" y "gracias a mi familia y amigos por acompañarme allá donde voy. Afronto esta temporada con muchas ganas y mucha ilusión. Al ser de la tierra, te duele que el equipo de tu tierra esté en una categoría que no se merece. Por supuesto, voy a aportar mi granito de arena, todo lo que pueda, para devolver a este club donde se merece", pues "se ha confeccionado un equipo para subir de categoría", explicó inicialmente el atacante de 21 años, que no ve negativa la influencia del hecho de ser de la provincia -con Pedro Campos como principal baluarte cordobesista de La Rambla-. "Es una presión buena. Día a día lo único que hace es darme motivación para ese ascenso", agregó.

En referencia a la demarcación donde puede potenciar sus virtudes, Antonio Casas señaló que está "cómodo de referencia arriba pero sí que me gustaría jugar con otro delantero arriba". Su triplete en pretemporada ha hecho que sea de los más destacados en este período y ha podido ya comprobar el potencial de El Arcángel aun con restricciones de aforo. "Venía de un filial y la verdad es que a la afición la teníamos un poco más al margen. Al venir a Córdoba, desde las calles de mi pueblo o cuando pisé El Arcángel, el vello de punta y la afición, de diez". Si alguien tuviera dudas de cómo saltará al césped de Chapín el Córdoba en su estreno liguero, el '20' blanquiverde lo tiene claro. "El equipo va a salir el domingo a morder. La afición puede tener dudas pero en el vestuario hay cero. A por el objetivo a muerte", apostilla.