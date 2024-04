Alcoyano y Linares: dos partidos, dos puntos de anclaje

En el fútbol no todo es matemáticas. Lo que un día fue por una razón determinada, en un futuro puede ser que no pase lo mismo. Es la magia de este deporte. Aun así, si pasó una vez, ¿por qué no puede pasar otra? El Córdoba CF está inmerso en una dinámica de resultados no mala, porque ha encajado únicamente una derrota en los últimos once partidos, pero sí que lo que más preocupa es su frescura en cuanto a juego se refiere, donde ya no domina ni somete a su rival como en anteriores duelos. Es por ello que la entidad blanquiverde tiene la obligación de dejar atrás este bache lo antes posible y en su haber tienen un ejemplo claro de cómo hacerlo durante esta misma temporada.

Y es que el duelo del Alcoyano en El Arcángel este mismo fin de semana recordó a lo que ocurrió en este mismo recinto al principio de temporada. El Linares Deportivo fue el segundo equipo en la presente campaña regular en vencer en el coliseo ribereño en un partido muy desequilibrado para los blanquiverdes. El Córdoba CF lo intentó con todas sus armas, poniendo toda la carne en el asador, pero sin un juego fresco, sin poder darle velocidad a una zona ofensiva que mostraba demasiadas carencias para competir con los puestos altos de la categoría de bronce. Es por ello que el conjunto linarense se adelantó en el marcador por medio de Rafa Llorente con una de las pocas acciones con peligro que gozó y se llevó los tres puntos.

Por aquel entonces, la derrota ante el Linares Deportivo caía como un auténtico jarro de agua fría, porque supuso perder los dos primeros partidos de la temporada disputados en El Arcángel, cayendo en la clasificación después de tan solo ganar al Real Murcia en la Condomina durante el tramo inicial. Sin embargo, este fue el punto de inflexión para el resto del curso, donde, a partir de aquí, el Córdoba CF consiguió una doble victoria consecutiva frente a, curiosamente, Alcoyano y Recreativo Granada, paró momentáneamente al caer frente al Algeciras, pero fue el inicio de una racha que se ha prolongado hasta el fin de semana pasado.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el fútbol y las matemáticas no son muy compatibles, pero el Córdoba CF necesita despertar cuanto antes para, al menos, llegar en buena dinámica a un hipotético play off que beneficia a los que terminen la temporada regular en segunda posición gracias a la ventaja de campo y a la no tanda de penaltis para dirimir qué equipo pasa de ronda. Por tanto, la entidad blanquiverde tiene que reaccionar y como modelo está esa racha negativa que consiguió solventar en el inicio de la temporada tras caer frente al Linares Deportivo en El Arcángel.