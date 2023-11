La afición del Córdoba CF prepara una marcha blanquiverde ante el Málaga CF

La expectación es máxima a día de hoy. El Córdoba CF, en buena dinámica tras sumar cuatro victorias en los últimos cinco encuentros y a un pasito ya de los puestos de play off, afronta este fin de semana un nuevo derbi andaluz con el optimismo de haber superado al Recreativo de Huelva, aunque ahora lo hará lejos de El Arcángel. Y nada menos que ante uno de los grandes aspirantes de la categoría. El Málaga CF, recién descendido de Segunda División, quiere que su andadura en Primera RFEF sea lo más breve posible y, de momento, anda consolidado entre los mejores. Sin embargo, los blanquiverdes también pretenden asaltar dichas plazas, pero necesitarán el pulmón de su afición para tener serias opciones en suelo costasoleño. Y no cabe duda que el desplazamiento será masivo.

El acuerdo entre clubes andaluces ha propiciado que se envíen más de un millar de entradas para la afición cordobesista. Ya fueron centenares de onubenses los que estuvieron este pasado fin de semana en el feudo ribereño, y no se espera menos de la hinchada blanquiverde, deseosa de regresar a un estadio que no pisan desde la etapa de ambos en la categoría de plata. Eso sí, entonces el desplazamiento ya fue notorio, y los aficionados están preparando un recibimiento a la altura de la importancia del duelo, que puede suponer el salto de los de Iván Ania al play off por primera vez este curso.

En este sentido, según ha informado el grupo Brigadas Blanquiverdes en sus redes sociales, se está preparando una marcha blanquiverde hacia La Rosaleda el próximo domingo, por lo que dicho sector de aficionados invita a todo aquel cordobesista que viaje a Málaga a que se una a la iniciativa, con el fin de que sean centenares de personas las que acudan animando hacia el estadio malagueño. La quedaba está prevista para comenzar en el parque de San Miguel a las 18:45, desde donde se pondrá rumbo a la Rosaleda, de cara a un encuentro que está fijado para las 20:00.