Adri Castellano admite su fichaje por el Córdoba CF

Sigue sin ser oficial, pero el propio jugador ya ha reconocido que jugará la próxima temporada como blanquiverde. Se venía contando desde hace semanas que el Córdoba CF ya tenía atado a su primer fichaje para la temporada 2023-24, a la espera de conocer el futuro de la mayor parte de la plantilla, en concreto, de futbolistas como De las Cuevas, Javi Flores o Willy. Sea como sea, lo que es seguro es que el defensa cordobés Adri Castellano recalará a partir del próximo verano en El Arcángel. En efecto, se trata del primer movimiento de la dirección deportiva de cara al nuevo proyecto del club en Primera RFEF, todo ello, igualmente, a la espera de conocer si los integrantes de esta sección seguirán también en la entidad tras los cambios que se presuponen con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio.

Y es que el propio jugador confirmó su fichaje tras la conclusión del partido que disputó este domingo con su actual equipo, la SD Ponferradina, con el cual ratificó su descenso precisamente a la categoría de bronce nacional. En declaraciones a Onda Cero Ponferrada, y que han sido emitidas este lunes en el programa 'Más de uno' de Onda Cero Córdoba, Castellano sentencia con un “sí” rotundo al ser preguntado sobre si la próxima campaña jugará en el equipo de su tierra. “Yo lo que no quería es que saliera antes”, subrayó el futbolista, recalcando que se debía “a la Ponferradina y nos estábamos jugando mucho”. Y es que “yo les dije que, si se hacía, me tenían que dar una seguridad de que, ante una posible lesión u otra cosa, me iban a apoyar en el momento dado, porque yo tenía claro que lo primero era salvar la situación con la Ponferradina. Yo, como profesional, me debía a mis valores, y lo del siguiente año era secundario”.

Sea como sea, “el próximo verano acabaré allí (en el Córdoba CF), ya es seguro, ya te lo digo”, por lo que, a falta de conocer la configuración de los grupos, cabría, incluso, la posibilidad de que se reencontrara con su exequipo.

Adri Castellano se formó en las canteras del propio Córdoba CF y del Séneca CF, cuyo gran nivel llamó la atención del Real Madrid, en cuyo equipo C se incorporó en la temporada 2012-13 para jugar Segunda División B. No obstante, dos campañas después, el Almería quiso darle más regularidad en la categoría de bronce del fútbol español e incluso pudo tener sus primeros minutos en Segunda División. A partir de aquí, Celta B fue un club más, aunque efímero, antes de que el Granada B también apostase por su figura y le hiciera dar sus primeros pasos serios en el fútbol profesional, donde se ha mantenido desde entonces pasando también por el Numancia y la Ponferradina.