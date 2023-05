De las Cuevas y un nuevo pedazo de historia cordobesista

El Córdoba CF cerró este pasado sábado de manera oficial la temporada 2022-23, con una agridulce victoria ante el CD Badajoz. La misma supuso la segunda de todo el segundo tramo liguero, y no sirvió, al menos en clave blanquiverde, absolutamente para nada, más allá de dignificar en cierto modo el punto final de la campaña. Sin duda, en el encuentro hubo un protagonista destacado, y no fue otro que Miguel de las Cuevas, autor de dos de los tres tantos cordobesistas, los cuales supusieron, junto con la sentencia final de Marco Camus, una tímida reconciliación con los pocos miles de aficionados que se dieron cita en el partido. Sea como sea, el atacante alicantino, que ha vivido un curso de altibajos, al igual que el propio club, volvió a dejar su huella en una entidad que está marcando la recta final de su carrera. Bien es cierto que no es su etapa deportiva más longeva, al menos de momento, ya que estuvo seis cursos en el Sporting de Gijón, aunque es innegable que el peso de De las Cuevas es notorio en el lustro que acumula como jugador califa.

El final de una "rara" temporada para el Córdoba CF

Más

Ya es uno de los futbolistas con más partidos y con más goles en el Córdoba CF durante el siglo XXI, pero es que su participación el pasado sábado supuso desbloquear un hito pocas veces visto en el club. El extremo disputó 75 minutos de encuentro, los cuales le valieron para apuntarse la marca como el único que ha jugado en todo los partidos de la temporada, es decir, batió el pleno de 38 choques a sus espaldas, lo cual, al menos en el presente siglo, no se veía en la entidad desde la campaña 2008-09, cuando Jaime Asen participó en 42 de 42, según los datos del compañero de @laligaennumeros. Asimismo, el mismo jugador tiene el mismo récord en la 2007-08, al tiempo que Xabier Jauregi hizo lo propio en la 2002-03, en ambos casos con 42 duelos, siendo los únicos cinco futbolistas que lo han logrado con la blanquiverde desde el año 2000 hasta el día de hoy.

Igualmente, el doblete firmado por De las Cuevas frente a los pacenses le hizo alcanzar su gol número 40 como cordobesista, en lo que sí que supone su etapa más productiva a nivel ofensivo en toda su carrera. Con dicha marca, el alicantino se posiciona en el top 10 de máximos goleadores de la entidad, igualando en el noveno lugar del ranking histórico del club a Lorenzo Homar y a Ramón Miralles.

𝟑𝟖/𝟑𝟖 ✅



🔝 Pleno de partidos para Miguel de las Cuevas esta temporada 🙌 pic.twitter.com/4A80scQW1d — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) May 27, 2023

Así las cosas, durante ciertos minutos, el jugador se reconcilió con la grada y recibió un sonoro aplauso cuando fue sustituido, marchándose del terreno de juego visiblemente emocionado, lo que dejaba claro el desquite de emociones tras un curso muy sufrido, además de la posibilidad de que fuese su último encuentro como local en El Arcángel, ya que termina contrato en junio. Eso sí, en sala prensa reconoció que le gustaría escuchar al club, que será para él una prioridad. “Los compañeros han ido abrazarme y siempre me he sentido muy querido. No sé si será el último porque aquí he terminado el contrato y a las semanas me han llamado. El Córdoba sabe lo que opino, lo he dado todo por este escudo. Siempre que el Córdoba me quiera o necesite me van a tener”, expuso.