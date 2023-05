El final de una “rara” temporada para el Córdoba CF

Una campaña complicada donde, finalmente, se ha terminado con victoria. Miguel de las Cuevas llegó al Córdoba CF en la temporada 2018-19 en una situación complicada, marcada por el límite salarial y que acabó con el equipo descendiendo a Segunda División B. A partir de aquí, una auténtica montaña rusa que ha terminado con el alicantino terminando nuevamente contrato con la disciplina califa en Primera RFEF y tras una victoria ante el CD Badajoz que fue, en gran parte, gracias a sus dos goles. Una vez finalizado el encuentro, el futbolista no confirmó su despedida definitiva, pero sí que realizó una valoración del actual curso liguero frente a los medios de comunicación.

Primeramente, Miguel de las Cuevas explicó que las lagrimas después de su sustitución ha sido “un cúmulo de emociones”, ya que no tenía nada “preparado”. “Los compañeros han ido abrazarme y siempre me he sentido muy querido. No sé si será el último porque aquí he terminado el contrato y a las semanas me han llamado. El Córdoba sabe lo que opino, lo he dado todo por este escudo. Siempre que el Córdoba me quiera o necesite me van a tener. Va a ser una prioridad. Ha sido una temporada muy dura. Teníamos aspiraciones mayores y al final nos hemos quedado en tierra de nadie. Termino contrato, el club está como está y a ver si con Antonio se endereza la cosa. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a Javier, Alfredo que es el que me trajo al Córdoba. Siempre que pueda ayudar al Córdoba, lo voy a hacer”,

Por otro lado, el alicantino no descartó su continuidad en el fútbol y achacó lo sucedido a un aspecto mental. “Viví una cosa parecida en Osasuna que hicimos una primera vuelta estupenda. Llegó diciembre y nos salimos de los puestos de ascenso. Al final nos metimos como sextos y ascendimos. El fútbol te cambia de la noche al día. El futbolista que está dentro sabe que tiene que aguantar la presión. El Córdoba es muy exigente y ha habido momentos que no nos ha venido bien porque cuando ha llegado el bache no hemos sabido reacción. Mosquera no ha tenido suerte y agradecerle lo que ha hecho con el club”.

Por otro lado y siguiendo el mismo hilo que su compañero, Javi Flores también termina contrato el próximo mes de junio y su continuidad está en entredicho. El último encuentro del Córdoba CF en El Arcángel dio un aroma a despedida, sobre todo en estos dos jugadores, pero, sin embargo, aún no está descartado nada. Aun así, el capitán y buque insignia de este vestuario compareció ante los medios de comunicación una vez finalizado el encuentro frente al CD Badajoz y realizó una valoración de la temporada en la que, gracias a esta segunda vuelta, le ha dejado fuera de estar en la lucha por ascender a Segunda División.

En primera instancia, el cordobés quiso explicar que, a pesar de que el CD Badajoz se jugaba la permanencia, quería defender a su equipo siempre con el resultado “como profesional y compañero”, además de que agradece ese último gesto con Miguel de las Cuevas. “El abrazo de un amigo, de haber compartido 4 años juntos, hemos pasado momentos muy malos y muy buenos, otro año que termina”, añade un Javi Flores que no sabe como catalogar una temporada que ha traído consigo “muchas sensaciones”. “Hemos terminado como un via crucis, hemos pasado de enero a aquí una penitencia. Lo hemos pasado muy mal, para nosotros ha sido una auténtica pesadilla. Muchos meses sin ganar, vernos ahí arriba y luego no entrar ni a play off es duro, y hoy la sensación es extraña”.

Entretanto, el capitán blanquiverde se mostró “triste” porque se terminó con un ambiente “raro” en la grada y con “muchas cosas en el aire”. “Sensación de pena y tristeza, pero en el fútbol y en la vida hay que afrontar las cosas como vienen. Nadie esperábamos en enero que esto fuese a acabar así, pero hay que asumirlo y aceptarlo”. Aun así, Javi Flores no descarta seguir desempeñando su labor futbolística en caso de que el Córdoba CF no lo renueve, ya que “en el fútbol nunca se sabe” y es el club quien “decide”. “Me encuentro muy bien, con muchas ganas e ilusión, y con hambre de seguir jugando. En dos años jugados 60 partidos, este año 29 o 30, me encuentro bien y con muchas ganas de seguir. Vamos a esperar estas semanas a ver qué pasa”, culminó.