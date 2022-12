Una AD Mérida en racha y en busca de venganza

Con un recuerdo en la memoria, pero con un objetivo en la mira. El Córdoba CF cierra el año 2022 junto a su gente, en El Arcángel, recibiendo a un viejo conocido de la temporada pasada: la AD Mérida. Los romanos fueron los rivales frente a los que el conjunto califal certificó el ascenso en Segunda RFEF, celebrado por todo lo alto junto a los miles de cordobesistas desplazados hasta el estadio emeritense. Ahora, ya en el tercer escalón del fútbol español, Córdoba CF y AD Mérida vuelven a verse las caras con una cuenta pendiente y con la intención, unos de resarcirse tras una dolorosa derrota, y otros con las ganas de seguir prolongando su buena dinámica.

El Córdoba CF, con rango cuantitativo de ascenso

La AD Mérida tuvo que esperar hasta los últimos días de mayo para certificar el ascenso por medio del play off. Tras eliminar al Palencia Cristo Atlético en la primera eliminatoria, el conjunto emeritense logró certificar el ascenso imponiéndose por 2-0 al Teruel, ganando así un ticket hacia la Primera RFEF. Ya en la categoría de bronce, el conjunto dirigido por Juanma Barrero tendría un complicado inicio de calendario ante Linares Deportivo y RC Deportivo de la Coruña, cosechando dos derrotas en su debut. Los empates sucedieron a esos tropiezos, y sumarían su primer punto en su visita a la Real Balompédica Linense, y su segundo al recibir a Unionistas en el Estadio Romano.

Finalmente, en la sexta jornada llegaría la primera victoria para la AD Mérida, al imponerse al Pontevedra CF. Supondría el inicio de una muy buena dinámica para los romanos, que prolongarían venciendo a domicilio al RC Celta de Vigo B, empatando ante el Real Madrid Castilla y CF Talavera, ganando a domicilio al San Fernando CF por 1-2, y empatando a tres en Mérida al recibir al Algeciras CF. Pero, como todo, esa racha acabaría llegando a su fin, y tal y como le ocurriese al Córdoba CF, los de Juanma Barrero caerían derrotados por la mínima ante la UD Sanse. No tardarían en resarcirse, y apearían al Utebo en Copa del Rey en penaltis la siguiente semana, y sumarían una nueva victoria ante la AD Ceuta. Finalmente, tras cosechar un valioso empate en A Malata contra el Racing de Ferrol, la AD Mérida cayó derrotada contra el Rayo Majadahonda antes de imponerse en los dos últimos duelos, ante Fuenlabrada y en el derbi contra el CD Badajoz.

Estos buenos resultados no son fruto de la casualidad. La dirección deportiva del conjunto emeritense ha hecho una gran labor durante el mercado estival, y ha incorporado a un total de catorce futbolistas que han hecho que la plantilla con la que se vio el Córdoba CF las caras la pasada temporada poco tenga que ver con esta. Así, tras dar salida a trece futbolistas, Juanma Barrero cuenta esta temporada a su disposición a jugadores de la talla de Nando Copete, Kamal o Luis Acosta, a los que se suma el talento que ya estaba presente en la campaña 2020-21 como Lolo Plá, Bonarque, Nacho González o José Artiles.

Observando las cifras cosechadas hasta el momento, Carlos Cinta se posiciona como la principal amenaza ofensiva para los de Germán Crespo al haber anotado un total de seis goles y una asistencia, siendo el máximo artillero del equipo. Tras el, Sandoval también suma tres dianas, Larrubia dos así como Nacho González, muy importante en el balón parado. Partiendo con el habitual 1-4-2-3-1, aunque con matices de 4-4-2-, Juanma Barrero tiene un once inicial marcado, con Juanpa en la portería, Pipe y Álvaro Ramón en los laterales acompañando a Bonarque y Nacho en el centro de la zaga; Meléndez y Luis Acosta en el doble pivot, con Larrubia y Akito Mukai en las bandas; Lolo Plá de enganche y Cinta en punta de ataque. Un once con calidad y férreo en defensa, que ha sabido rentabilizar al máximo sus dianas para posicionarse en la séptima plaza que ocupa en la actualidad, con 24 puntos, a cinco del play off.