Insaciable, Carmen Avilés sigue con su colección de éxitos

Es insaciable. Ojalá que así siga durante años, que pueden ser muchos dada su edad. Referente máximo desde hace un tiempo del atletismo cordobés, Carmen Avilés no se cansa de acumular méritos en su hoja de servicios. Sigue, cada vez que tiene opción, con su colección de éxitos. Tal y como hiciera el domingo, sin ir más lejos, al conseguir otra medalla de oro en el plano autonómico. Aunque en esta ocasión no corresponde a ninguna categoría inferior sino en ámbito absoluto. La corredora de Los Califas – UCO (Universidad de Córdoba) se proclama vencedora en 200 lisos en el Campeonato de Andalucía en pista cubierta. Por si fuera poco, su ascenso al primer cajón del podio lo logra con un registro que le supone un doble récord regional y también una segunda mejor marca de todos los tiempos a nivel nacional. A su exhibición se suman, no debe quedar fuera de mención, otros nueve metales para la provincia.

La localidad malagueña de Antequera acogió durante el domingo el Campeonato de Andalucía absoluto, al que acudió Los Califas – UCO con hasta 14 deportistas bajo el liderazgo de Carmen Avilés. Fue ella precisamente quien otorgó el mejor resultado al club, como es habitual de un tiempo a esta parte. Si en enero se colgó el oro en 200 lisos de categoría sub 23, con récord añadido, también en el plano regional, además de con la tercera mejor marca sub 20 de todos los tiempos, esta vez dio un paso más y rompió esquemas. La cordobesa se impuso en la final de la prueba con un tiempo de 23.96, que de entrada, como es lógico, le supuso alzarse con los laureles. Pero mucho más que un triunfo consiguió en esta ocasión.

Con su victoria, Carmen Avilés pulverizó el récord sub 20 de la modalidad. También destrozó el hasta ahora crono más reducido en categoría sub 23. Es decir, puso firma a dos nuevas marcas a batir en Andalucía -pues éstas eran de carácter autonómico-. La exhibición de la corredora de Los Califas – UCO no terminó ahí, ya que además su tiempo de 23.96 significó el segundo mejor nacional de todos los tiempos dentro de la edad sub 20. Ahí es nada.

Tal cúmulo de éxitos de una sola tacada no debía deslucir tampoco el gran papel de la delegación cordobesa en su conjunto en Antequera. En total, los atletas de la provincia completaron el Campeonato de Andalucía absoluto con diez medallas. Sobresalió en este sentido, como entidad, el Surco Lucena, que con cinco preseas acabó en tercera posición, sólo por detrás de Trops – Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior. El conjunto aracelitano alcanzó tres oros, una plata y un bronce. Los máximos trofeos se los llevaron Pablo Sánchez en 3.000 metros -con un crono de 8:18.88-, Alfonso García en altura -con un registro de 2.01- y Carlos Martín en triple salto -con un mejor dato de 15.08-. Mientras, Minerva Caamaño acabó segunda en pértiga con 3.33 y Javi López fue tercero en 60 metros vallas con un tiempo de 8.50.

Por detrás finalizó el Trotacalles, en lo que entidades se refiere, con dos preseas. Una fue de oro y otra, de bronce. Ambas tuvieron la rúbrica de Natalia Álvarez que venció en triple salto con un registro de 11.64 y concluyó tercera en longitud con un mejor dato de 5.43. El palmarés cordobés, abierto en este caso con el título autonómico de Carmen Avilés, lo completaron el Pozoblanco – Ginés y el Sierra Norte Córdoba. Los dos clubes celebraron sendos terceros cajones del podio en pértiga gracias a Cristina López y Rocío Rodríguez, respectivamente, al terminar ambas con un salto de 3.23.