Javi García no continuará la próxima temporada en el Ángel Ximénez

Uno de sus baluartes dirá adiós al término de la presente temporada después de dejar a un club humilde entre los mejores equipos del panorama nacional. El Ángel Ximénez de Puente Genil ha confirmado a través de un comunicado oficial expuesto en su página web y compartido a través de sus redes sociales que Javi García no volverá a vestir la elástica pontana al finalizar esta campaña regular después de cuatro años defendiendo la camiseta pontana, consiguiendo, incluso, dos veces la llamada de la selección española de balonmano y hacer historia con la entidad cordobesa al clasificarse para dos fases finales de la Copa del Rey.

Desde el Ángel Ximénez de Puente Genil han querido poner en valor la labor del pivote de Bolaños que se despedirá en junio del club cordobés, al que llegó en el verano de 2019. “Desde la entidad queremos agradecer a Javi García su predisposición, labor y entrega durante todo este tiempo en la que siempre será su casa y le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo destino. También queremos hacer extensible este agradecimiento a su familia por todo el apoyo que nos ha brindado y a la que deseamos lo mejor en el futuro”, explican desde la entidad pontana.

Por otro lado, Javi García no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha agradecido a todos los estamentos del club, incluida la afición. “Quiero dar las gracias a todo el club, desde el cuerpo técnico, compañeros de vestuario, directiva y la gente que no se ve delante de las cámaras pero que también trabajan para él, lo bien que se han portado conmigo, lo a gusto que me han hecho sentir estos cuatro años, que desde el primer día los he tenido con los brazos abiertos para lo que necesitara, pero sobre todo, lo afortunado que he sido y sigo siendo al formar parte de la familia pontana que forma este club. Agradecer a todos los aficionados que nos han acompañado en todo momento, que siempre están ahí cuando los hemos necesitado, y de nuevo, lo a gusto que me he sentido durante todo este tiempo, porque Puente Genil va a ser mi casa y voy a seguir siendo un pontano más”, ha culminado.