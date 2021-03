El Adesal, ante un partido trascendental con el refuerzo del público

Reúne todos los condicionantes de una gran cita. De entrada, es el último partido de la primera fase de la temporada. Pero además supone un enfrentamiento directo, y es el segundo en una semana, de cara al tramo competitivo por la permanencia. En relación con este segundo aspecto, el triunfo es vital para tener opciones un tanto más reales de lograr la salvación. Como broche a todos estos factores, La Fuensanta reabre sus puertas al público gracias a las nuevas normativas por la Covid-19. Así, el choque del sábado tiene suficientes alicientes tanto para el Adesal como para su afición, a la que el club pide ayuda. Las cordobesas reciben en su feudo, a partir de las 19:00, al Salud Tenerife, que por si fuera poco tiene la posibilidad de apalabrar su continuidad en Liga Guerreras Iberdrola antes de arrancar la pugna por tal objetivo.

En La Fuensanta consideran que los dos puntos del duelo son esenciales. No les falta razón pues les otorgaría, en principio, la quinta plaza de la fase de permanencia y les acercaría a la cuarta, que limita con el descenso de categoría. También por el motivo ya indicado de que el Salud Tenerife va a participar en idéntico segundo tramo de la competición y no estaría de más minimizar la tranquilidad con que llega al mismo. Las canarias encaran la transición de campeonato con la calma de obtener la totalidad de sus puntos en litigio ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño, el Morvedre y el propio Adesal. De hecho, si logran vencer en Córdoba dejarían prácticamente apalabrada su continuidad en la élite pese a que le restarían ocho partidos más.

Los dos conjuntos tienen en la memoria, por cierto, el partido de la primera vuelta, que se saldó con una victoria por la mínima del Salud Tenerife. Fue además con un tanto desde los siete metros con el crono ya detenido. Entonces, el Adesal mostró una alta capacidad de reacción que sin embargo quedó sin premio. Algo parecido le ocurre a lo largo de la segunda vuelta de la primera fase que está por terminar, como ocurrió ante el Conservas Orbe Porriño en la anterior jornada. Dicho duelo lo perdieron las de Rafa Moreno, que a pesar de todo se muestra satisfecho con la mentalidad de su plantilla. El técnico cordobés asegura que “tras la derrota en Galicia, el equipo ha encontrado más ganas de solucionar la papeleta de evitar el descenso”. “Están con ganas y muy entregadas a la causa porque saben cuál es nuestra realidad”, añade.

“No creo que haya que ver el horizonte negro, todo lo contrario si conseguimos ganar a un equipo como el Salud, que ya tuvo la suerte de derrotarnos en el último segundo del partido de ida. Si ganamos, afrontaremos la fase con más garantías”, argumenta el preparador cordobés. El entrenador del Adesal resalta de su rival que “es un equipo con un ritmo muy definido y habrá que intentar frenarlas defensivamente”. “Si tienen problemas para atacar, les podemos hacer daño”, agrega en este sentido. Lo cierto es que en esta ocasión el conjunto de La Fuensanta cuenta con un refuerzo importante: es la afición. “El público siempre ayuda y la última vez que asistió ganamos el partido ante el Porriño porque fueron de oro”, rememora Rafa Moreno. De esta forma, afirma que “las jugadoras agradecerían ese calor y sería una motivación”.

Acerca de la presencia de espectadores en las gradas de la Sala de La Fuensanta, la entidad solicitó la ayuda de la afición. Ya no sólo por la relevancia del encuentro sino por su complicada situación económica. Cabe recordar que su presidente, Francisco Castillo, lanzó un SOS, como se suele decir, hace sólo unas semanas. Por tal motivo, la directiva del club estableció un precio de tres euros para asistir al choque. Son 200 las personas que puede albergar el pabellón del popular barrio esta vez, de modo que llegar al particular “no hay billetes” generaría un pequeño recurso de 600 euros -que no es mucho pero sí bastante al más breve plazo-. Las localidades pueden adquirirse desde el jueves -y durante este viernes, por tanto- en el recinto que es hogar deportivo del Adesal. También el sábado a partir de las 18:00, una hora antes del partido.