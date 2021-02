Rafa Moreno: “Tenemos un reto bonito y para eso nos hemos preparado”

No es éste un encuentro más. Básicamente porque el triunfo tiene más valor que los dos puntos en juego. Porque sobre la pista se enfrenta a un rival directo en la pugna por la permanencia. De ahí que sea considerada una final, la primera de muchas que le restan al equipo. Aun así, en el vestuario del Adesal optan por no pensar en este choque como si fuera a vida o muerte. Es al menos la postura de su entrenador, Rafa Moreno, quien considera que la salvación en Guerreras Iberdrola pasa también por una mejor segunda fase ante los adversarios ya identificados como dentro de su lucha. Sea como fuere, el conjunto de La Fuensanta afronta el sábado (19:00) un partido clave ante el Morvedre, que fuera capaz de vencerle en la primera vuelta en su feudo.

La relevancia del duelo se constata con el hecho de que el cuadro valenciano, que en esta ocasión aguarda en su pista, está encuadrado en la lucha por el descenso. Antes de la contienda, las levantinas tienen la ventaja sobre el Adesal de, en efecto, haber logrado la victoria en el primer enfrentamiento entre ambos equipos. Por este motivo son más de dos puntos los que hay en juego a nivel anímico y en el plano del choque particular. Importante es en este caso que la escuadra dirigida por Rafa Moreno llega en un buen momento de forma después de plantar cara a tres adversarios de potencial teórica y clasificatoriamente mayor. Porque las cordobesas vienen de ceder por la mínima, e incluso acariciar el triunfo en alguno de los encuentros, ante el Liberbank Gijón -también en la vuelta de la Copa de la Reina-, el KH-7 Granollers y el Elche.

El contrapunto lo pone el Morvedre, que también encara el duelo tras mostrar batalla en sus más recientes partidos de Guerreras Iberdrola. Tanto es así que fue capaz de sumar ante el Liberbank Gijón, un empate éste que sin embargo puede ser testimonial siempre que el cuadro asturiano no se vea finalmente en la lucha por la permanencia. Eso sí, las valencianas sufrieron un gran revés en su último duelo pues perdió por 20-21 ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño. Y estos dos puntos sí son de los que pueden tener significado en el siguiente tramo competitivo. De vuelta al Adesal, Rafa Moreno recupera a Camila Bonazzola, quien ya pudo regresar de Argentina, y cuenta con la rumana Anda Chelaru. Además, no es descartable que pueda intervenir Armina Isic, ya que la herzegovina aterriza este viernes en España.

Aun cuando el encuentro tiene una especial importancia, el técnico del Adesal prefiere no imponer más presión de la debida a sus jugadoras. “Nos quedan 11 partidos para la permanencia. No nos lo vamos a jugar a vida o muerte en Valencia”, ha dicho acerca del duelo en tierras levantinas. “Estamos haciendo un camino que va bien. Tenemos un reto bonito y para eso nos hemos preparado”, ha añadido en este sentido. Por otro lado, el preparador cordobés no ha podido obviar que su equipo llega “en un buen momento”. “Hemos jugado cuatro partidos contra equipos que van a pelear por el título y hemos perdido por la mínima”, ha indicado. Si bien, ha querido matizar y rebajar el posible exceso de confianza. “Sin embargo, no es del todo positivo porque nos ha faltado ese pequeño plus de competitividad para afrontar los partidos que nos vienen ahora”, ha aseverado.

“Llegamos en mejores condiciones de personal porque tenemos más efectivos. A la llegada de Maura (Álvarez) se suma la de Camila Bonazzola y también podrá actuar Anda Chelaru”, ha expuesto sobre el refuerzo de la plantilla. “Armina Isic aún está por llegar. Estaremos en el mejor momento de efectivos, pero no sólo es eso a la hora de afrontar los partidos”, ha señalado. Más allá de su propio vestuario, Rafa Moreno ha apuntado que “al Morvedre se le ha acelerado la situación”. “Su última derrota contra el Porriño le ha llevado a que se jueguen todo a una carta contra nosotras. Y si pierden tendrán un lastre muy grande”, ha detallado el preparador del Adesal al respecto. “Se van a agarrar a vencernos. Psicológicamente van a estar débiles”, ha querido concluir.