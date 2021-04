Miguel Ángel Luque: "Nuestra defensa será clave para sacar los cuartos adelante”

Todo presto y dispuesto para el inicio del play off para el Dobuss Córdoba Basket. Después de una fase regular en la que, con ciertos altibajos, se alcanzó el primer objetivo, el conjunto de Miguel Ángel Luque afronta los cuartos de final como el mejor tercero de la N1, lo que, en la teoría, le hace partir con desventaja ante su siguiente rival, que es el GmasB, líder del Grupo C. Con todo, el técnico cordobés valora como “muy positiva” la primera parte del curso, ya que “el grupo se ha ido adaptando a cada momento de la temporada” y, a pesar de vivir “diferentes adversidades en forma de lesiones, positivos, confinamientos, abandonos e incorporaciones”, ha sabido “crecer y salir más fortalecido de cada experiencia”. “Las chicas lo han dado todo durante estos meses de fase regular, a veces las cosas no han salido bien, por suerte pocas, ya que teníamos claro cuál era nuestro objetivo a cumplir en esta primera fase y las chicas han respondido con creces a esa exigencia deportiva con pleno compromiso a todos los niveles hacia este bonito proyecto”, recalca el preparador a CORDÓPOLIS.

Ahora, de cara a la ronda eliminatoria, Luque admite que “el equipo llega bien físicamente”, después de recuperar a jugadoras importantes como Raquel Pérez, que ha estado dos meses sin poder competir por una fractura en el metatarsiano del pie, indicando que “es nuestro mejor fichaje sin duda”. Eso sí, cabe recordar que la entidad ha hecho hasta cuatro incorporaciones, la mayor parte derivadas de bajas o lesiones. Son los casos de Zsofia Licskai, Maddie Hatch, Conchi Satorre y Ana Carlota Faussurier.

Sobre las dos primeras destaca que “están yendo de menos a más. Licskai tiene una calidad incuestionable, le costó al principio adaptarse a esta categoría, pero a medida que ha ido jugando y entrenando con nosotras nos está dando un gran potencial en el juego interior”, mientras que “a Maddy, su mayor hándicap es el idioma”, y debido a que “el baloncesto universitario americano es muy diferente al europeo, le está costando algo más”, aunque “confiamos mucho en su lanzamiento exterior y nos aportará mucho desde el perímetro”.

"Conchi nos va a aportar rapidez, calidad en los metros finales, puntos. Ella viene de ser la mejor anotadora nacional de toda la Liga 2, e indudablemente viene con una confianza brutal, además de experiencia en estas lides a pesar de su corta edad”, mientras que “Faussurier, nuestra última incorporación, viene a apuntalar nuestro juego interior tras la baja por lesión para lo que resta de temporada de Aurora Luque”, puesto que “nos hacía falta una jugadora con ese perfil, intensa en ambas zonas, con gran capacidad para el rebote y también con mucha experiencia para entender el juego. Es todo un lujo poder contar con este póker de jugadoras que vienen a completar al excelente grupo de cordobesas con el que ya contábamos”, afirma.

Finalmente, sobre el rival explica que “es un equipo muy rocoso, sabe a lo que juega” y “está excelentemente dirigido por un ilustre cordobés de los banquillos, Antonio Gómez Nieto. De hecho están invictas, aún no han perdido un partido oficial este año. Con jugadoras de mucha calidad como Noelia Rubio, Patri Fernández, Olga Durán o Eli Martínez, un equipo de gran planta y de gran fortaleza en su juego interior”. Con todo, “no es un conjunto demasiado acostumbrado a que le defiendan a campo abierto y con un alto ritmo de juego”, por lo que “la eliminatoria será dura porque serán 80 minutos muy intensos donde nuestra defensa será clave para sacar los cuartos adelante”.