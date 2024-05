Una final con polémica en el minibasket cordobés

Hace escasos días se resolvió la temporada a nivel provincial en la categoría minibasket, con la conquista del título por parte del Ciudad de Córdoba, tras vencer en la final al Colegio Virgen del Carmen, cerrando el acta en ambos encuentros. Sin duda, la escuadra califa ha sido la gran dominadora del torneo, ya que no ha perdido ni un solo partido en todo el curso. No obstante, la final ha estado salpicada por la polémica, concretamente por parte del Cordobasket, que se vio perjudicado por una alineación indebida que le sacó de la final, pese a obtener el mismo balance triunfos y derrotas que el equipo amarillo, y con el average ganado ampliamente en los duelos directos.

De hecho, en antecedentes al choque que generó la controversia, el equipo de Alfonso Hidalgo acabó segundo en la liga regular con un balance 16 victorias y 2 derrotas, mientras que El Carmen fue tercero con 12 encuentros ganados y 6 perdidos. Ya en la fase por el título, el Cordobasket volvió a vencer en el duelo con dicho adversario, en este caso por 62-72, dando un paso adelante en ese objetivo de finalizar segundo, lo que le daría billete para la final junto al Ciudad de Córdoba, primero e invicto.

Y aquí llega el momento de la polémica, ya que la novena jornada de esta segunda fase, es decir, la penúltima antes del cruce por la corona, volvía a medir a los dos clubes mencionados, en este caso en el CEIP Al-Andalus. El choque fue nuevamente de dominio para el Cordobasket. Es más, según se puede comprobar en la aplicación de la Federación Andaluza de Baloncesto, estos llegaron a cerrar el acta con 72-32. Sin embargo, los resultados oficiales marcan un 0-2 favorable al equipo del Colegio Virgen del Carmen.

La razón, según ha podido saber Cordópolis, es que el equipo verdiblanco incurrió en alineación indebida. Dicha entidad se presentó al partido con 10 jugadores, al igual que su rival, siendo este el mínimo permitido por la Federación para cumplir la normativa de la categoría, que establece que todos los integrantes deben disputar al menos dos periodos durante los cinco primeros sextos y descansar obligatoriamente en dos de ellos. Además, el último es el único en el que están permitido los cambios.

De este modo, en el penúltimo periodo, y ya con un jugador expulsado por faltas previamente en las filas del Cordobasket, dicho equipo se vio obligado a realizar otra modificación a falta de un minuto para la conclusión del mismo, nuevamente por acumulación de cinco personales en otro de sus integrantes. Hay puntualizar que el marcador en esos momentos ya reflejaba un 63-26 a favor de estos. Por tanto, teniendo ya solo ocho niños disponibles, la entrada de ese nuevo jugador ya suponía alineación indebida, dado que no cumpliría el descanso obligatorio de dos sextos.

“No fue una alineación indebida buscada ni intencionada”, subraya Alfonso Hidalgo, que se siente “dolido y triste” principalmente por los jugadores que, “pese a haber sido superiores en la pista, no tienen el premio de la final y de ir a un Campeonato de Andalucía”. El técnico reconoce que intentó hablar con el entrenador de El Carmen, así como con algunos padres del conjunto rival, pero todos le mostraron la voluntad de firmar bajo protesta tras el partido, lo cual, según la normativa, le da el triunfo al equipo colegial por 0-2, por lo que ambos finalizaron la liga con los mismos puntos, pero estando los de amarillo por delante en la tabla al no contar el average en este caso. “Yo entiendo que Federación aplique su normativa, y mirándolo desde ahí está bien hecho, pero me parece muy injusto para los chicos todo lo que ha ocurrido, ya que un minuto de alineación indebida, con el encuentro decidido, ha tenido unas consecuencias desproporcionadas, sin tener en cuenta toda la trayectoria de la temporada. Creo que, por encima del reglamento, y más en esta situación, deben primar valores como la honestidad, la deportividad y, sobre todo, el sentido común”, apostilla.