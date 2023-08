Fernando Bello, más potencial anotador para el Córdoba CB

Nuevo refuerzo del Coto Córdoba Baloncesto. Se trata de Fernando Bello, un alero compostelano de 20 años que la pasada temporada causó una gratísima impresión en la liga EBA, categoría en la que este año jugará en el cuadro cordobés. Con este jugador, el equipo dirigido por Alfredo Gálvez garantiza juego exterior y una gran capacidad anotadora. De hecho, el gallego, que también podría cubrir la posición de ala-pívot, llegó a ser MVP en varias jornadas y firmó tanteos de hasta 40 puntos en un partido.

Bello es una apuesta del técnico manchego que, junto con la dirección deportiva, están confeccionando una plantilla muy equilibrada y competitiva para la categoría. Además de pasar por la Estrada, el gallego también ha militado en el Obradoiro y, pese a su juventud, ha jugado una pretemporada con el equipo ACB. Entre sus especialidades destacan el tiro exterior y la defensa, así como la generación de jugadas a través de bloqueo directo.

El nuevo fichaje del Coto Córdoba ha resaltado a su llegada a la ciudad que “desde el primer minuto me llamó la atención el proyecto deportivo y saber que iba a ser tan profesional me hizo decantarme por esta decisión”. De hecho, ha incidido en la “profesionalidad y la confianza que me dieron desde el primer momento”.

Al referirse a lo que puede aportar al equipo, ha sido tajante, pues resalta que “lo que me pida el entrenador y esté en mi mano lo haré, personalmente puntos cuando el juego sea más estático y generar con balón, en defensa rebote”.

Para terminar, Bello ha aludido a los objetivos y expectativas que tiene con el Coto Cordoba. “Estoy seguro que si ponemos todo de nuestra parte este equipo tiene que estar arriba luchando para la fase de ascenso y ya estando ahí se decidirá por cosas puntuales, a nivel personal mejorar tanto a nivel personal como profesional todo lo que pueda”, ha concluido el jugador compostelano.