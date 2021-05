El Dobuss se queda sin corona

De esos partidos que gustan jugar. No es para menos. Son finales. Ahí es donde aparecen las jugadoras de verdad, las buenas. El Dobuss Córdoba Basket, tras su sufrida victoria de semifinales, debía rendir cuentas ante el Alhaurín de la Torre, uno de los grandes aspirantes a la promoción a la Liga Femenina 2, y que llegaba también tras sudar mucho en su eliminatoria previa. Sin duda, más allá del título en juego, el objetivo de ambos está puesto en el ascenso, y ese intercambio de fuerzas se vio sobre el parqué del Colegio Maristas de principio a fin. Con todo, fue la experiencia de las malagueñas las que acabó quedándose con el premio. En una batalla, pues esto todavía no ha terminado.

El Alhaurín demostró de inicio la razón por la que era el principal favorito a hacerse con el título, y eso lo puso sobre la cancha con una claridad notable prácticamente desde el salto inicial, que deparó en un primer parcial de 2-6 a su favor. Rápidamente se recompuso el conjunto local, aunque la verticalidad claramente remaba a favor de las malagueñas. De hecho, el electrónico reflejaba un 6-12 a falta de cuatro minutos para la conclusión del primer periodo, en un tramo con mucho acierto para el conjunto visitante, que gozaba de porcentajes muy buenos y estaba sabiendo leer bien los desajustes defensivos del Dobuss.

Así, el 11-23 de los primeros diez minutos de partido suponía ya una losa de la que levantarse, y un primer gritó de rebeldía en clave cordobesa llegó con un 5-0 de arranque, respondido rápidamente con un 0-4 de las de Tomé. No había tregua en un partido que gozaba de un ritmo altísimo. Con todo, los siguientes minutos fueron de máxima igualdad, pero ahora con el Dobuss un tanto más enchufado, consiguiendo hilvanar una circulación de balón más fluida y con mejor atino en el tiro exterior.

La diferencia fue poco a poco menguando, gracia al trío formado por Conchi Satorre, Lidia Muñoz e Isa Latorre. Entre las tres se echaron el equipos a sus espaldas a nivel ofensivo, llegando a situarse 34-40 a escasos segundos para el descanso. El técnico visitante se vio obligado a pedir tiempo muerto, aunque no le salió bien el plan, ya que en la siguiente jugada, Marta Martínez se apuntó un nuevo triple para cerrar el primer tiempo con 37-40. Y todo por decidir.

Había que dar un paso adelante, arriesgar más y ser más incisivas en ataque. Eso fue lo que se propuso para la reanudación y así lo cumplieron las cordobesas, que consiguieron igualar de nuevo la contienda mediado el tercer periodo (40-40). Andaba por aquel entonces mucho más enchufado en el partido el equipo de Miguel Ángel Luque, ahora demostrando una intensidad atrás notable. Sin embargo, con el grifo del triple otra cerrado, volvió a relucir el talento alhaurino, que seguía mandando en el marcador a falta de diez para la conclusión (45-49).

Tocaba seguir remando para apurar las opciones de alcanzar el título. Pero este equipo anda con el hambre disparada, y sin duda, por ganas no iba a ser. Lucha, entrega o sacrificio, señas de identidad que asumió el Dobuss como propias en aquellos instantes, ante la falta continuidad en la anotación. Había al menos que impedir que ellas sumarán. No obstante, si ese criterio sí que resultó efectivo en el tercero, en el último no iba a ser así, con una Ana Moyano encabezando la ofensiva visitante, bien acompañada de Paula Moreno y Eva Cases. Y aún así, a dos llegó a situarse el equipo califa (57-59) a falta de cinco minutos. No obstante, otro empujón del Alhaurín devolvió a éste un pequeño colchón para afrontar el final, y que no pudo ser neutralizado por un Dobuss que lo intentó hasta el último instante, aunque acabó cayendo por un ajustado 67-73.