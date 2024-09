El Coto Córdoba muestra sus credenciales ante un Morón de Primera FEB

Otro exigente test de pretemporada para el Coto Córdoba CB, que en este caso volvía al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para recibir a un Club Baloncesto Morón dirigido por José Antonio Santaella, con mucho acento cordobés tanto en el banquillo como en la pista, dado que en el plantel sevillano milita el pontanés Ismael Tamba y había sido convocado igualmente Diego Viera, en su caso desde el vinculado Peñarroya. Sea como sea, para los de Alfredo Gálvez, la contienda era al mismo tiempo un desafío y una oportunidad de desquitarse de la derrota en Huelva.

Esa exigencia se palpó desde el primer momento, pues los blanquiverdes salieron en tromba con un parcial tempranero de 5-0 que ya levantó al público de Vista Alegre. La rebeldía del que no es favorito, pero que no se siente inferior a nadie. Es más, Morón tardó hasta tres minutos en anotar su primera canasta, aunque la misma iba a desencadenar el talento del cuadro moronero que, en definitiva, debía justificar una plantilla confeccionada para la segunda división nacional.

Así, los sevillanos lograron ponerse por delante tras varios malos ataques del Coto, una dinámica que se frenó con el acierto de Nixon desde el perímetro. La igualdad era total y la distancia, para uno u otro, se calculaba apenas en dos o tres puntos. De hecho, el primer periodo culminó con 19-21 a favor de los visitantes.

La vuelta a pista trajo una inercia similar a la del arranque del encuentro, dado que los cordobeses pusieron otra vez la directa y se apuntaron un parcial de 7-0 que volteaba otra vez la contienda y obligaba a Santaella a pedir tiempo muerto. Reaccionó tras la pausa Morón con el buen hacer de jugadores como Madi o BJ Mack, hasta ponerse 31-27. No obstante, contuvo bien el ímpetu sevillano el cuadro local, que conseguía marcharse a vestuarios por delante (35-32).

El paso por vestuarios reeditó el mismo guion de lo visto hasta ese momento, es decir, otra salida notable del Coto, que con el mono de trabajo y el acierto no estaba dispuesto a dejar que su rival se acercara. El parcial en la puesta en escena se culminó con un tres más uno de Nixon que ponía el 43-34. Además, el base, casi en la siguiente acción, levantó a más de uno de su asiento con un triple desde ocho metros.

La diferencia por ese entonces estaba en diez puntos para los locales. No obstante, una vez más, fue recortando distancias Morón a base de aumentar la exigencia bajo el aro, de donde pudo sacar varias faltas consecutivas. Con todo, entre las actuaciones individuales, destacó la impecable labor defensiva del joven Guille del Pino, con hasta cuatro robos en su haber. Con todo, del 46-36 se pasó al 46-42 a falta de poco más de tres minutos para finalizar el tercer cuarto, y ahí fue Gálvez el que paró el partido. Eso sí, otro empujón del Coto dejaría el resultado en 53-48 a falta de los diez últimos minutos.

El cuarto periodo iba a ser de infarto. Morón seguía empujando ante un Coto al que parecía que se le iban acabando las fuerzas. Además, contaba en ese entonces con la baja de Lucas, que no volvió a jugar tras verse obligado a retirarse por un dolor en el gemelo. Pero ahora iba a aparecer el atino de Mushila, que con su segundo triple ponía el 58-52. No obstante, la alegría no iba a durar mucho, ya que era incontenible el talento del americano Madi. Y poco después, sería Jiménez el que pondría por delante de nuevo a Morón (58-59), por vez primera desde el segundo periodo.

Se le estaba yendo el partido de las manos a los de Alfredo Gálvez, con muchos minutos ya sin poder sumar. El parcial acumulado se fue hasta el 0-11 para los de Santaella con el 58-63. Sin embargo, los blanquiverdes iban a tirar de orgullo hasta el final, y entre Mushila y Del Pino iban a meter al Coto otra vez en el encuentro, poniendo la distancia en un punto a falta de dos minutos. Todo se iba a decidir en las dos últimas acciones. De una buena defensa del Coto se pasó a la acción que, al menos, podía enviar el choque a la prórroga. Tres de ventaja para Morón y Mushila dispuso de dos libres. Anotó el primero y lanzó a fallar segundo, tras lo cual Guille cogió el rebote y lanzó sobre la bocina. Pero no acertó. Al final, un emocionante 66-68 que muestras las credenciales de los cordobeses.