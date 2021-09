Últimos preparativos para la Media Maratón Córdoba – Almodóvar

Córdoba está ansiosa porque vuelva el atletismo a la provincia. La trigésimo quinta edición de la media maratón fue acogida con gran ímpetu por los corredores, que agotaron los quinientos dorsales disponibles en apenas 72 horas. Tras varios intentos infructuosos por parte de la organización para ampliar el número de participantes, finalmente serán esos mismos quinientos los que vean el pistoletazo de salida el próximo 26 de septiembre.

Una prueba que retorna después de que el pasado año no pudo desarrollarse debido, precisamente, a la difícil situación generada por la crisis sanitaria por el coronavirus. No fue la única competición que no tuvo lugar, ya que desde el 8 de marzo todas las carreras populares fueron canceladas de forma paulatina hasta que la duda era cada vez menor al inicio de cada ciclo. Así, tanto la provincia como la capital, porque entonces hubo dos circuitos diferentes -uno organizado por la Diputación con celebración en otros municipios y otro promovido por el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco)-, carecieron de sus interesantes citas en este sentido casi en su totalidad.

Por su parte, la carrera, incluida en el calendario andaluz de carreras populares, tendrá un total de 21,097 kilómetros de distancia. La salida será desde Córdoba, mientras que la llegada estará ubicada en Las Ventas de Almodóvar del Río. Desde la organización han presentado la que será la camiseta técnica que se incluirá en la bolsa del corredor, que hará homenaje al pantano de la Breña, así como a la persistencia y resistencia que han sido necesarios para superar el bache que dejó a Córdoba sin esta media maratón el pasado año por culpa de la pandemia.