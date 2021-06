Sin dorsales en tres días para la Media Maratón Córdoba – Almodóvar

Ahora sí que no cabe la más mínima duda. La provincia está ansiosa de disfrutar con el atletismo popular, retomado a principios de junio después de 15 meses. El ejemplo más claro de ello es, tras la celebración de dos pruebas habituales de circuitos, en la veloz adjudicación de dorsales de otra cita. Para ser más exactos, la Media Maratón Córdoba – Almodóvar del Río cubre en apenas tres días su cupo de participantes para su regreso al calendario, previsto para el 26 de septiembre. De esta forma, la carrera cuenta ya con la totalidad de los 500 dorsales repartidos e inicia su período de reserva con la esperanza de incrementar el número de atletas en próximas fechas.

Si el pasado martes la noticia, de alcance además, era que la organización del evento había llegado a la mitad de su tope de inscripciones en esta ocasión en sólo un día, el jueves hubo una novedad aún más destacada. Apenas 72 horas bastaron para que las plazas para la Media Maratón Córdoba – Almodóvar del Río de 2021 se agotaran. Lo cierto es que la cifra total, por ahora, es muy inferior a la de anteriores años. El motivo no es otro que el pleno cumplimiento de las normas para la prevención de la Covid-19 establecidas por la Junta de Andalucía. Más allá de las circunstancias específicas, se trata de un hecho histórico en la que es una de las pruebas atléticas veteranas y de mayor rango de la provincia.

La Media Maratón Córdoba – Almodóvar tiene fijada su vuelta para finales del mes de septiembre después de su ausencia en el calendario en 2020. El pasado año no pudo desarrollarse debido, precisamente, a la difícil situación generada por la crisis sanitaria por el coronavirus. No fue la única competición que no tuvo lugar, ya que desde el 8 de marzo todas las carreras populares fueron canceladas de forma paulatina hasta que la duda era cada vez menor al inicio de cada ciclo. Así, tanto la provincia como la capital, porque entonces hubo dos circuitos diferentes -uno organizado por la Diputación con celebración en otros municipios y otro promovido por el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco)-, carecieron de sus interesantes citas en este sentido casi en su totalidad.

De cara al 26 de septiembre, la Media Maratón Córdoba – Almodóvar del Río llega en su trigésimo quinta edición. Si nada lo impide se va a celebrar apenas un mes y una semana antes de que se dispute otra de las clásicas del calendario provincial. Porque para el desarrollo el 7 de noviembre de la Ruta de la Miel trabajan desde hace tiempo el Ayuntamiento de Hornachuelos y el Club Trotasierra. Por ahora, se dio la ocasión de disfrutar de dos pruebas. La primera fue la Media Maratón Villa de Puente Genil, que tuvo lugar el 6 de junio. Mientras, seis días después, el sábado 12, Montilla albergó su tradicional Nocturna María Auxiliadora. Esta última, por cierto, gozó de cierta presencia en 2020 al producirse de forma virtual y con los corredores en participación individual.