El Trotasierra brilla en el Andaluz de campo a través en Almodóvar del Río

Los mejores talentos del atletismo regional se dieron cita este fin de semana en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, que acogió el Campeonato de Andalucía de campo a través por clubes, desde la categoría sub 12 a la absoluta. Y ahí brilló con luz propia el Trotasierra de Hornachuelos, que no solo fue la entidad con mayor participación, sino que llegó a sumar, incluso, un total de once podios por equipos, mejorando los resultados de uno de los clubes más potentes del panorama nacional, como es el Trops Cuevas de Nerja, que se subió al cajón en diez ocasiones.

A nivel individual, los resultados más destacados para el cuadro azulón fueron los oros de Marina Caraballo en sub 23 y Manuel Cruz en sub 16. Asimismo, el conjunto cordobés sumó igualmente las preseas de Hugo Márquez, plata en sub 16; y Nahikari Blanco, bronce en sub 14. Por su parte, Juan Ignacio Grondona, del Córdoba Patrimonio CAC, fue tercero en absoluto, únicamente por detrás de los marroquíes Younés Kniya (Unicaja Jaén Paraíso Interior) y Zakaria Boufaljat (Trops Cuevas de Nerja). Y por último, Said Diallo, del Club Atletismo Montilla, fue plata en sub 14.

Con todo, a nivel de equipos, el Trotasierra se proclamó campeón en sub 14 y sub 16 masculinos, y sub 16 y sub 23 femeninos; fue subcampeón en sub 14, sub 20 y absoluto femeninos; y se llevó el tercer puesto en sub 18 masculino y femenino, sub 23 masculino y en el relevo mixto. En este caso, el Surco Lucena acabó tercero en categoría absoluta masculina.