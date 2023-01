Utopía Libros reedita el premiado ensayo 'García Lorca y Cuba: Todas las aguas'

La editorial cordobesa Utopía Libros ha recuperado una obra difícil de encontrar en torno a la figura del poeta Federico García Lorca. Se trata del ensayo García Lorca y Cuba: Todas las aguas, un libro del historiador cubano Urbano Martínez Carmenate, que recibió el Premio Anual de Investigación Cultural en 1999.

Se trata de un ensayo que se editó por primera vez en el año 2022 en Cuba, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, si bien en 2004 fue imprimido en Granada por la editorial Museo-Casa Natal Federico García Lorca. La edición que sale este mes de enero en Córdoba es, por tanto, la tercera en español, y recupera una obra que era de difícil acceso para el gran público.

García Lorca y Cuba: Todas las aguas recoge las vivencias del poeta granadino en Cuba, sus incursiones al interior de la isla, sus encuentros con los intelectuales de la época, sus experiencias con los cubanos, y su controvertida visita a Santiago de Cuba, que daría origen a uno de sus mas conocidos poemas (Son de negros, incluido como cierre de Poeta en Nueva York).

Federico García Lorca llegó a la isla de Cuba el 7 de marzo de 1930 tras su célebre paso por Nueva York. El poeta desembarcó en La Habana invitado por la Sociedad Hispanocubana de Cultura con el propósito de dar unas conferencias. La estancia del poeta en Cuba se prolongaría más de tres meses en los que no sólo conocería la capital, sino también Santiago, Pinar del Río, el valle de Viñales, Cienfuegos o Varadero.

García Lorca no sólo llegó a afirmar que fueron los mejores días de su vida sino que, casi como un epitafio (o un cante de ida y vuelta), sentenció aquello de “si yo me pierdo que me busquen en Andalucía o en Cuba”.

El autor del ensayo que recupera ahora la editorial cordobesa nació en Cárdenas (Cuba) el 12 de febrero de 1953. Escritor, investigador e historiador, licenciado en Lengua y Literaturas hispánicas por la Universidad de La Habana. Entre sus obras publicadas destacan las biografías Domingo del Monte y su tiempo (Maracaibo, Venezuela; 1996), Milanés: las cuerdas de oro (Matanzas, 2013) —ambas reconocidas con el Premio Nacional de la Crítica— y Byrne, el verso de la patria (Matanzas, Cuba; 2013), merecedora del Premio de la Crítica Histórica.

También ha publicado el ensayo Matanzas, ciudad del mundo (Guadalajara, México, 2020). En 2022 fue distinguido con el Premio Nacional de Historia. Tiene en proceso editorial una biografía de Alejo Carpentier.