La unión hace la fuerza: Almuzara y Cántico sellan una alianza estratégica para las letras andaluzas

Dos editoriales cordobesas se han unido para potenciar sus respectivos catálogos. Almuzara, la casa editora nacional e internacional que dirige Manuel Pimentel, y Cántico, la editorial independiente y en cierto punto transgresora impulsada por el poeta Raúl Alonso, han sellado una alianza comercial que puede ser clave para las letras cordobesas.

La web de Almuzara ya muestra en su catálogo enlace a la página de Cántico, lo que evidencia una unión que llevaba un tiempo fraguándose y que parte, según ha explicado Raúl Alonso a este periódico, del interés de éste en buscar una mayor cobertura y distribución internacional. De este modo, fue Alonso quien propuso dibujar algún tipo de alianza estratégica a Pimentel, que aceptó el acuerdo al entender que era un buen movimiento para diversificar su catálogo y llegar a un target al que Almuzara no llegaba con el resto de sus colecciones.

La alianza ha supuesto que Almuzara haya adquirido la mitad de Cántico, pero dejando total libertad a Raúl Alonso para seguir dirigiendo editorialmente el sello. A cambio, Cántico podrá aspirar a tiradas mucho mayores y a una distribución internacional que por el momento se le resistía, a pesar de que su catálogo ha comenzado a incorporar traducciones muy importantes, como Poesía Mínima, del poeta, novelista y dramaturgo Aram Saroyan, y que no habían sido aún editados en español.

Almuzara, por su parte, abre un nuevo nicho de mercado, puesto que su amplísimo catálogo literario no tenía apenas títulos capaces de llegar al sector más transgresor de la poesía joven o la filosofía y pensamiento alternativos que marca el sello de Alonso, que ha publicado en los últimos años a voces como Rodrigo García Marina, Begoña Rueda o Manuel Mata Piñero, entre muchos otros.

La editorial de Pimental comenzó su andadura el 23 de abril de 2004 en Córdoba, aunque, con los años, ha impulsado sedes en Madrid, Barcelona y Sevilla, al tiempo que ha llegado a casi todos los países de habla hispana, incluido Estados Unidos. Por su parte, Editorial Cántico es un sello independiente fundado por Raúl Alonso en 2009 y que ha proyectado varias colecciones con vocación literaria y filosófica, especialmente sensible a voces singulares alejadas de las corrientes comerciales dominantes.

