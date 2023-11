Totalitarismo y terror

Ni hecho por encargo: en una semana donde estamos oyendo a diario acusaciones cruzadas de totalitarismo, tiranía, etc. encontramos justamente en los estrenos que vienen algunas aproximaciones sobre el tema.

Empezaremos, no ya por su previsible impacto en taquilla, sino porque atañe a un personaje tan ilustre y cercano, hablando de Séneca, película alemana sobre el filósofo cordobés, que había generado polémica acerca de su posible ausencia en las salas de nuestra ciudad. Finalmente, hay buenas noticias y podrá verse, aunque no en todos los cines.

Se trata de una comedia negra ambientada en el año 65 D.C en Roma, que explora la relación entre el filósofo y el emperador Nerón. A pesar de haber sido su mentor y consejero, Séneca se convierte en blanco de acusaciones falsas tras un intento de magnicidio. La trama se centra en la decisión del estoico de aceptar su destino y ofrecer una última lección de filosofía de vida antes de someterse a un doloroso suicidio, siguiendo la tradición de Sócrates.

John Malkovich, interpretando a Séneca, ha recibido elogios por su actuación en diversos festivales. El diseño de producción recrea una atmósfera decadente y melancólica, en la que aparecen anacronismos intencionados (como ver a Nerón con gafas de sol). Según su director, Robert Schwentke, la película tiene mucha relevancia hoy día, constituyendo una parábola sobre los peligros del poder excesivo y los sistemas totalitarios.

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes es una precuela de la saga homónima. Ambientada en un Panem postapocalíptico, la historia retrocede varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen. Coriolanus Snow, el futuro presidente de Panem, se convierte en mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12.

La película explora la dualidad de espíritus (pájaro cantor y serpiente) que todos llevamos dentro: luz y oscuridad, bien y mal, alegría y tristeza, y ofrece una nueva perspectiva sobre los orígenes de los Juegos del Hambre, el ascenso del totalitarismo en Panem y la creación de rituales que forman una sociedad obediente. Todo muy actual, como hemos dicho.

Black Friday no es solo una oportunidad para comprar unos auriculares baratos. Hablamos de un thriller de terror en el que, tras un fatídico Viernes negro convertido en tragedia, una serie de asesinatos conmociona a Plymouth, la cuna del Día de Acción de Gracias. Un misterioso asesino inspirado en la festividad comienza a eliminar a los vecinos uno por uno, revelando que estos asesinatos al azar son parte de un plan más siniestro y elaborado.

El director del film explicita su objetivo con este film: “Espero que todos los años a partir de ahora, en cada cena de Acción de Gracias, cuando alguien saque el pavo y diga con voz siniestra ‘¡La cena está servida!, todo el mundo grite”. ¿Lo ve lejano? Al ritmo al que importamos costumbres anglosajonas, no descarte trinchar el pavo de aquí a poco.

Siguiendo con el terror, pero manufacturado en España, llega La ermita, segundo largometraje dirigido por Carlota Pereda, tras su ópera prima 'Cerdita'.

Emma es una niña que quiere comunicarse con el espíritu de una chica atrapada en una ermita durante siglos. Para lograrlo, intenta convencer a una médium escéptica, Carol (interpretada por Belén Rueda, de nuevo en un film de terror). Emma tiene el don real y si continúa intentando usarlo sin la ayuda de Carol, podría poner su vida en peligro.

La película se adentra en temas difíciles como la pérdida y la aceptación, utilizando la fantasía y el miedo como herramientas para abordar estas cuestiones y, al mismo, hacernos temblar en nuestras butacas.

Otros estrenos de la semana son: Que nadie duerma, en la que Malena Alterio recorre las calles de Madrid al volante de su taxi, buscando encontrarse con su amor platónico; El viejo roble, último drama social de Ken Loach; El latido del cielo, documental religioso sobre el beato Carlo Acutis; La imagen permanente, un drama sobre mujeres emigradas de Andalucía a Cataluña; El señor de los anillos: Las dos torres - versión extendida, que añade casi una hora de metraje a la película original.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.

