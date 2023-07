Teatro, circo, cine de verano y mucho flamenco para el penúltimo finde de julio

Noches Flamencas

Las noches de jueves, viernes y sábados de verano en Córdoba son noches de Flamenco en la Terraza. Estas se celebrarán hasta el mes de septiembre a las 22:00 en el Centro de Recepción de Visitantes con entrada libre hasta completar aforo. Este viernes sobre el escenario estará Silvia Herrerías al baile, mientras que el sábado contará con la actuación de Alba Salinas al cante con Niño Selu a la guitarra.

Pero los fines de semana, Córdoba es más flamenca que nunca y el sábado contará también con la actuación de Míriam Montes (al cante) y Paco de Dios (al toque) dentro del ciclo Al Calor del Flamenco. Estos espectáculos se celebran en la Posada del Potro a las 22:00 y también con entrada libre hasta completar aforo. Las puertas para este concierto se abrirán una hora antes de comenzar, a las 21:00.

Teatro en Viana

Dentro del ciclo Viana a escena en el que cada semana se acoge una obra diferente, este viernes se representa Penúltimo Adiós. La obra dirigida y escrita por el cordobés Francisco Cubero de La Vidriera Teatro. Esta es “una comedia negra, un tanto gamberra sobre las relaciones familiares donde los hijos políticos tienen mucho que contar”. La representación tendrá lugar en el Patio de Columnas del Palacio de Viana a las 22:00 con apertura de puertas a las 21:30. La entrada tiene un precio de 9 euros, 7 euros en el caso de contar con la tarjeta Cajasur.

Música en el Palacio de Congresos

Marilia, la ex-componente y autora del grupo Ella Baila Sola -con el que consiguió vender más de cinco millones de copias a nivel mundial, con éxitos como Amores de Barra. En 2013 comenzó su carrera en solitario con un primer álbum Subir a una montaña y el segundo, un homenaje a su composición de canciones durante más de dos décadas Infinito. Ahora, Marilia llega para ofrecer un concierto en el recién rehabilitado Patio Mudéjar del Palacio de Congresos de Córdoba. En este repasará los grandes éxitos de su carrera tanto con Ella baila sola como en solitario y cantará esas canciones que han quedado en la vida de muchas personas como parte de su banda sonora. Este tendrá lugar a las 21:30 por un precio de 20 euros.

Baile en Priego de Córdoba

La bailaora gaditana Sara Baras llevará la danza a Priego de Córdoba con su espectáculo Alma, donde aúna flamenco y bolero acompañada de voz y guitarra. La coreógrafa ofrece al público la esencia de sus raíces, con un recorrido por los sonidos tradicionales desde una nueva perspectiva. La actuación tendrá lugar en el Recinto Ferial de Priego a las 22:00 y las entradas tienen un precio de 30 euros.

Gran Circo Acrobático de China

El domingo llega Cabra el Gran Circo Acrobático de China, un espectáculo que ha sido calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena. La mayoría de los artistas son medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. El show invita al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo de fantasía. Este está dirigido a todos los públicos, en especial al más familiar. Tendrá lugar en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz a las 22:00 con un precio de 22 euros.

Cine de verano

Este viernes los vecinos del club deportivo Palomera Naranjo ofrecen la última película del mes The Mitchells vs the machines, una película de animación estrenada en 2021 en Estados Unidos. La trama gira entorno al viaje por carretera de la familia Mitchell, que se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. La proyección se realizará este viernes a las 22:00 en el Club Deportivo, con entrada gratuita hasta completar aforo.