Tarek Atoui, el artista que une los ritmos del Atlas marroquí y Al-Ándalus

Los días previos a la presentación de Al Qabali, el artista franco-libanés Tarek Atoui ha estado inmerso en un retiro artístico en Cuevas del Pino (Córdoba), desde donde ha continuado su investigación sobre la música clásica marroquí y la música antigua andaluza. Al Qabali significa tribu, aunque para Atoui también es la relación con lo primitivo, la unión con los elementos. “Elegí presentarlo en Córdoba porque, de alguna forma, está conectado con su historia”, comenta en esta entrevista con Cordópolis.

Esta performance, que forma parte de la agenda de actividades del seminario En común: cuidados colectivos organizado por la TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary en colaboración con OnCurating, se realizará este 16 de junio en el entorno de la Torre de la Calahorra. Atoui estará acompañado por otros músicos que finalizarán la investigación que comenzó hace tres años. “Este es el primer paso, presentarlo ante el público cordobés y los músicos de Andalucía para compartir estos ritmos”, señala.

Atoui ha estado recopilando y experimentando con los sonidos y formas musicales relacionados con el Tarab —una tradición musical árabe que induce al trance— a partir de una colección de grabaciones musicales de tribus y aldeas desde el Atlas (cordillera del norte de África) hasta el Golfo Pérsico, a lo largo de la senda de los tuareg. Atoui se une a músicos y artesanos para explorar los diferentes estratos de la producción artesanal y el uso imaginativo de los escasos materiales que se encuentran en los áridos paisajes del Atlas.

El artista lleva más de una década explorando la música clásica árabe y la música antigua de Al-Ándalus. “Ahora comienzo la investigación en Córdoba, quiero conectarla con la tradición de aquí”, explica, a lo que añade que este proyecto le está llevando mucho tiempo debido a la importancia que tiene. “Necesitamos tiempo para entender cuál es la cultura antigua de Andalucía y conocer todas sus tradiciones”.

Su colaboración con la TBA21 le permite encontrarse con otros artistas y unir estos ritmos. Asegura que esta exhibición se repetirá en otros lugares, por lo que “la energía estará siempre cambiando”. Él mismo, junto con el resto de artistas, tendrán que aportar una energía distinta según el momento. “Es algo orgánico”, detalla.

El viernes 16 de junio, a las 21:30, ofrecerá lo que considera el primer capítulo de este proyecto, un concierto junto a Susie Ibarra, Nancy Mounir, y Ziúr. De esta forma mostrará un trabajo que explora la música tribal que está en las raíces de formas musicales más sofisticadas y urbanas como la andalusí, la música gitana y el flamenco, desde una preocupación profunda por des-fronterizar la ruta que hoy atraviesa los espacios fronterizos euro-africanos en una sola dirección.

El paso más próximo es un taller musical que prepara para el sábado 17 de junio, donde, por primera vez, contextualizará y presentará el proceso de investigación. Presentará los ritmos que le han acompañado durante esta etapa y se entrelazarán sonidos, narraciones y demostraciones en vivo con documentos de la investigación.

El programa En común: cuidados colectivos se enmarca dentro de la exposición Remedios: donde podría crecer una nueva tierra del C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba, con obras de la Colección TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

