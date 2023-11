El sonido del cosmos, según Viva Belgrado y Erik Urano

En un claro homenaje al tercer acto de la película 2001: Una Odisea del Espacio, Viva Belgrado ha publicado este viernes Jupiter and Beyond the Infinite, en colaboración con el rapero Erik Urano. Se trata del tercer single de adelanto de su esperado cuarto trabajo de estudio, Cancionero de los Cielos, que verá la luz a principios de 2024.

Según explica la banda cordobesa, Jupiter and Beyond the Infinite es una canción progresiva de texturas luminosas, en la que abrazan los sintetizadores. De acuerdo a la temática cósmica y espacial del tema, la participación de Erik Urano casa como anillo al dedo, aseguran. A modo de colofón, unos coros de voces blancas cierran el tema por todo lo alto.

La canción llega acompañada de un vídeo de estética similar al cierre de la película de Stanley Kubrick, realizado por Handshake.fun. Jupiter and beyond the infinite es el tercer single tras Elena Observando la Osa Mayor y Perfect Blue, incluidos en su esperado LP Cancionero de los Cielos, que saldrá el próximo 19 de enero de 2024.

Será su cuarta referencia en larga duración y la primera edición bajo su propio sello Fueled By Salmorejo. El disco también se publicará con su socio habitual Tokyo Jupiter Records, que se encargará de la edición japonesa en CD y su distribución en el país nipón.

La banda se encuentra ya de gira con su Cancionero de los cielos, el cual interpretó recientemente en su exitoso tour por México. Las próximas citas para verles en directo serán en la sala La Trinchera de Málaga (23.11) y La Paqui de Madrid (antigua BUT, 02.02.24), entre otras fechas por anunciar. De hecho, se prevé una extensa gira para la primavera del próximo año, que incluirá más de 15 fechas por Europa, Japón y Latinoamérica.

Viva Belgrado

Desde su primer concierto en Córdoba a finales de 2011, Viva Belgrado ha dado más de 250 conciertos a lo largo de 27 países, entre los que se incluyen actuaciones en festivales como Primavera Sound, Resurrection Fest, Mad Cool, o en el Palacio de los Deportes de Madrid junto a Toundra.

Su primer LP, Flores, Carne, publicado sin previo aviso el 24 de noviembre de 2014 en Bandcamp, cuenta ya con siete ediciones y casi 4.000 copias en vinilo vendidas. Varias de las ediciones se agotaron en horas. Ulises, publicado en agosto de 2016, también sin adelantos y únicamente en Bandcamp, llegó a ser trending topic en Twitter España durante las primeras horas de su lanzamiento.

Su tercer LP, Bellavista, fue editado en 2020 por Aloud Music Ltd (Barcelona), Tokyo Jupiter Records (Tokio) y Walking Is Still Honest (Berlín). Las primeras 800 copias se agotaron en pocos días, y fueron portada del mes de marzo de Mondosonoro y RockZone en marzo de ese mismo (pándemico) año; un doblete sin precedentes en la música independiente estatal. También fue disco del año para ambas publicaciones y repitieron portada en Mondonosonoro en enero de 2021. En la semana de su estreno, el álbum se coló en la lista de discos más escuchados del Estado, una tabla dominada por reguetón, EDM y rap, resaltan.

En esta nueva etapa, Jaime Acosta (Altair, Aiko el Grupo) se ha incorporado a la banda como guitarrista. Además, han creado su propio sello, a través del cual editarán sus próximos trabajos, entre ellos el citado Cancionero de los cielos, previsto el 19 de enero de 2024.

La cuarta referencia de los cordobeses se ha grabado y producido con Raúl Pérez (Kiko Veneno, Pony Bravo, Guadalupe Plata) y Santi García (Toundra, Nueva Vulcano, Cala Vento) en La Mina, Sevilla, durante el pasado mes de mayo. Lo ha mezclado Santi en Ultramarinos, Sant Feliu de Guíxols; y lo ha masterizado Víctor García en Ultramarinos Mastering, Barcelona.