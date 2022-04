Los sindicatos critican el “desinterés” de la delegada de Cultura ante la huelga de museos

El Comité de Huelga en los museos municipales, formado por las secciones sindicales de CTA, CCOO, CGT y UGT, ha denunciado que la concejala de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico, Marián Aguilar, “no se haya interesado nunca por la situación laboral de sus trabajadores”.

“Aunque sabemos que las competencias del señor alcalde están delegadas, no llegamos a comprender que, ante la inoperancia y el desinterés mostrado tanto por la Delegación de Cultura, como por el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, el señor alcalde haya permanecido impasible sin importarle lo más mínimo las repercusiones económicas que conlleva para nuestra ciudad y la imagen de Córdoba como Capital cultural de la Humanidad”, indica el comité en un comunicado.

Además, denuncian que el Ayuntamiento “ha querido vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores” al intentar “dictar un decreto de servicios mínimos con un 50% de los trabajadores para garantizar la apertura del Alcázar de los Reyes Cristianos”. “Finalmente, ayer nos comunicaron de manera verbal, y esta mañana hemos recibido oficialmente el decreto mediante el cual desisten de redactar dicho Decreto ante la presunta ilegalidad que ello suponía. En este decreto no se establecen servicios mínimos para la Unidad de Museos”, informan.

Por todo ello, mantienen los paros para los días 14-15-16 y 17 de abril 2022, e insisten en su disposición a alcanzar una solución al conflicto. “Somos conscientes que en estas fechas tan relevantes para el turismo, se van a ver afectados muchos sectores de nuestra ciudad. Desde el Comité de Huelga, compuesto por los sindicatos CTA, CCOO, CGT y UGT y una representación de los trabajadores, lamentamos el cierre de estos recintos culturales de la ciudad, al tiempo que seguimos tendiendo la mano para alcanzar un acuerdo que permita que nuestros visitantes puedan disfrutar de Córdoba en su plenitud y se puedan abrir estos espacios”, señalan en el comunicado.

IU exige al alcalde que tome cartas en el asunto

Por su parte, la dirección local de IU ha exigido al alcalde que “tome cartas en el asunto” y solucione la situación de los museos municipales porque “después de dos años de pandemia y en unos días de alta afluencia de visitantes Córdoba no se puede permitir que desde mañana estén cerrados al público”. Desde la dirección local no entienden la “inoperancia y la falta de diálogo” del alcalde, que “sabe desde hace días que los trabajadores y trabajadoras de los museos municipales irían a la huelga si no veían garantizados sus derechos laborales”.

En un comunicado, IU critica que “el alcalde sigue inmerso en el inmovilismo que le caracteriza en estos tres años de mandato, que le ha llevado a dejar sin ejecutar, solo en 2021, 185 millones de euros”, y añade que, “si no consigue que abran los museos será otro fracaso turístico más, que se unirá a Trueque 4, que lleva más de dos años cerrado, al espectáculo nocturno del Alcázar, del que no disfrutamos desde verano de 2019, o a la pérdida de productos como el Festival de las Callejas o Riomundi”.

Desde IU han remarcado que la Delegación de Cultura “se encuentra en una situación límite”, con una falta de personal “agravada”, y como ejemplo el número de personas con las que cuenta, que es de 20 para gestionar los 5 museos municipales, cuando lo normal es que hubiera 35, para poder ofrecer un “servicio de calidad, respetando además los derechos laborales de los trabajadores”.

“Está claro que hay una falta de ”respuesta“ por parte del alcalde con esta delegación, a pesar de contar con el gobierno más caro de la historia, con 2,8 millones de euros en asesores, y eso se debe principalmente a que no cree ni en lo público ni en la cultura, algo que le servirá como excusa para su privatización”, afirman en el comunicado, en el que ha mostrado el “apoyo” a la plantilla existente en Museos.