El segundo y último concierto que diseñó Mart será en Madrid el 18 de febrero

La última oportunidad para ver y escuchar en directo el disco Tierra y fe tal como lo diseñó el cantante y compositor cordobés Mart antes de su partida será el 18 de febrero de este año en el Teatro Barceló de Madrid.

Tras su presentación en Córdoba el pasado mes de noviembre, el directo de Madrid será el colofón al disco póstumo del querido músico cordobés, que planificó con minuciosidad ambos conciertos para que fueran la traslación al escenario de su trabajo, en caso de que él no estuviera, como finalmente acabó ocurriendo.

Sin él, ha sido un estrecho grupo de colaboradores los que le han dado forma al directo para cumplir así su voluntad que Tierra y Fe pudiera sonar en directo en las dos ciudades que le acogieron en vida, Córdoba y Madrid.

Para estas dos presentaciones, Mart designó a los componentes de la banda que ejecutaría su obra, contando con personas de su círculo más íntimo, a quienes admiraba como artistas y sentía como hermanos.

En Córdoba, la responsabilidad recayó en Josechu Gómez a la batería, Daniel Puig al teclado y las voces, Loren Gómez a la guitarra eléctrica, acústica y voces, Charly Calderón al bajo y voces, Juanjo Reig a la guitarra eléctrica y acústica, Marcos Martinez a la voz y Javi Cantero al teclado y voces, además de contar con las colaboraciones de Juanma Latorre y Jorge González, de Vetusta Morla, y Paco Luque, de Hora Zulú.

Las entradas para el concierto de Madrid ya están a la venta en el siguiente enlace: https://www.fourvenues.com/es/teatro-barcelo-conciertos/events/presentacion-disco-tierra-y-fe-18-02-2023-KLIR

