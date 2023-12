'Redes sociales en la Prehistoria Reciente' gana el premio a mejor tesis doctoral en arqueología

Conectando con el pasado. Redes sociales en la Prehistoria Reciente, de Joaquín Rafael Jiménez-Puerto ha sido el título del trabajo de investigación ganador del segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Arqueología que organiza la editorial Almuzara Universidad.

Dotado con 1.500 euros y la publicación de la tesis en el sello Almuzara Universidad, el jurado ha valorado para otorgar este galardón la excelencia investigadora del autor, así como la singularidad y valor científico que aporta este trabajo a la arqueología.

El Premio Almuzara a la Mejor Tesis Doctoral en Arqueología es único en su categoría y se convocó con la finalidad de contribuir a visibilizar los valores de excelencia de la investigación arqueológica que se realiza en las universidades españolas, impulsar la investigación arqueológica de excelencia, descubrir nuevos talentos en esta disciplina y potenciar la transferencia de conocimiento desde la Universidad a la sociedad.

El jurado ha estado compuesto por Leonardo García Sanjuán, Miguel Cortés Sánchez, Cándida Martínez López, María Martinón Torres y Esther Pons Mellado y, aparte de fallar la obra ganadora, ha reconocido la calidad investigadora de las siguientes tesis finalistas:The local Egyptian administration in the early Middle Kingdom: the case study of Sarenputi I and his family in Elephantine, de Luisa María García González; La percepción de la industria lítica: atención e integración visoespacial en la interacción cuerpo-herramienta en el Paleolítico Inferior, de María Silva Gago, El microdesgaste dental como indicador de la dieta en grupos de la Prehistoria reciente en la Península Ibérica: una aproximación metodológica a través de diferentes técnicas microscópicas, de Raquel Hernando Santamaría, y Topografía y arqueología del conflicto en el noreste de la Hispania Citerior y valle medio del Ebro durante las primeras fases de la ocupación romana (218-72 a.c.)“, e Laia Catarineu Iglesias.