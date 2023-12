Planneo La Compañía consigue casi 200 inscripciones en su primera convocatoria

Planneo La Compañía ha reunido 178 inscripciones tras su llamamiento a los artistas jóvenes cordobeses de diversas disciplinas a participar en esta primera convocatoria organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

Desde que se cerrara el plazo de inscripción el pasado 16 de diciembre, los responsables del proyecto iniciaron el proceso de selección, comprobando el cumplimiento de los requisitos de los participantes, así como su potencial artístico.

Interpretación es la disciplina artística más destacada entre las casi 200 inscripciones, representando en torno al 40%. La música y el baile han supuesto un 30%, así como teatro corporal, artes visuales y vestuario, en conjunto.

Los artistas seleccionados recibirán una notificación a principios de enero de 2024 para realizar un casting presencial con el director artístico de su disciplina, el responsable de logística y personal del Ayuntamiento de Córdoba. Tras esta preselección, se realizará un segundo casting para conformar los equipos artísticos.

Planneo La Compañía realiza una fuerte apuesta por la defensa de la igualdad de oportunidades, fomentando la profesionalización de jóvenes cordobeses con inquietudes culturales en condiciones desfavorables. Además, busca romper la brecha de género, creando sinergias que reflejan la sociedad actual.

Teniendo siempre en cuenta la calidad artística de la propuesta enviada, se dará prioridad a aquellos jóvenes que residan en aquellos barrios cordobeses con peor situación económica o personas con discapacidad. Además, este proyecto garantizará el 50% de participación de mujeres.

Los artistas profesionales que se encargarán de la formación de los grupos están ligados a Córdoba y a su creación cultural. Estos serán, las actrices Mar Abascal e Irene Lázaro, el cineasta y actor Gabriel Carrasco y el bailaor Ángel Reyes liderarán los cuatro grupos de creación que conformen los seleccionados. Además, la escenógrafa Leticia Pérez dirigirá su propio grupo encargado de dar forma al vestuario de los artistas.

Planneo La Compañía

El proyecto creado para la Delegación de Juventud tiene por objeto desarrollar un proceso de producción artística que identifique a jóvenes con talento e inquietudes culturales pertenecientes a colectivos vulnerables, para integrarlos en comunidades creativas con herramientas de autogestión, y que generen productos empresariales escénicos que puedan ser distribuidos en el mercado artístico posteriormente.

La ciudad de Córdoba cuenta con escuelas oficiales de enseñanzas artísticas de las especialidades de música, danza e interpretación, lo que supone una oportunidad formativa muy valiosa para los jóvenes con inquietudes y talentos vinculados a las Artes Escénicas. Además, la ciudadanía estimula la inteligencia artística de los niños gracias a su cultura tradicional, y están muy implantados los espacios formativos no institucionales como academias, colectivos o las vías de transmisión no formal, como las familiares, grupales, étnicas, etc.

Sin embargo, lo que de entrada se muestra como un escenario propicio para cualificar a jóvenes artistas, se interrumpe en la etapa de profesionalización de los mismos, ya que las residencias y otros modelos de apoyo a la creación son insuficientes. El proceso de fabricación de un producto profesional artístico conlleva una inversión de tiempo, esfuerzo, trabajo, y de unas determinadas infraestructuras, a las que los jóvenes más vulnerables, población destinataria del programa, no tiene acceso, por lo que habitualmente interrumpen su carrera para dedicarse a empleos de subsistencia. Por ello, es necesario invertir esfuerzo en el apoyo a ese ecosistema de oportunidades laborales para jóvenes creadores, para que si les llegan las musas, que les pillen trabajando.