La película cordobesa inspirada en ‘The last of us’ que llegó a las pantallas antes que a HBO

Está siendo el fenómeno seriéfilo en el arranque de este año 2023:The last of us, la serie de Craig Mazin (Chernobyl) basada en el videojuego de mismo nombre creado por Neil Druckmann está monopolizando el debate cultural con la emisión de su tercer capítulo, un episodio que ha venido a certificar el éxito de los dos primeros. La serie del momento, además, ha triunfado donde han fallado muchas otras hasta ahora: a la hora de llevar al cine (en formato serializado en este caso) un videojuego.

Lo que ocurre es que, a diferencia de otras traslaciones fallidas, The last of us jugaba con la ventaja de que ya estaba ideado casi como una experiencia semicinematográfica. Eso mismo pensó el guionista y director cordobés Juan Antonio Chavero Briones, que en el año 2017 escribió el primer borrador de La sombra, su ópera prima, una película independiente que acabó rodando al estilo cine de guerrilla y que estrenó finalmente en 2021 con una premisa inspirada en The last of us.

A saber: un mundo apocalíptico por el que vagan los zombis y en el que un hombre adulto que ha perdido a su familia se encuentra con una niña a la que salvar (casi como una forma de salvarse a sí mismo). Eso a nivel de trama, en el espíritu: mucha más intimidad y menos efectismo que en otras propuestas del género más centradas en la acción o el terror puro.

1.500 euros de presupuesto

Eso es lo que, a priori, tienen en común. Las diferencias son mucho más evidentes, empezando por los presupuestos: la serie de HBO ha costado más de 100 millones de dólares, mientras que la pequeña película cordobesa costó 1.500 euros (aportados por una hamburguesería local), que permitieron milagrosamente, gracias a la aportación desinteresada de muchos técnicos y actores, llevar a buen puerto el rodaje de la cinta.

Chavero Briones, el director, tenía poco más de veinte años cuando comenzó la grabación de la película, que se prolongó hasta 2020. No tenía mecenas, ni padrinos, ni medios. Sólo un guion y la idea de hacer la primera película apocalíptica cordobesa. “Teniendo pocos medios sonaba un poco loco, pero como ya se veía en el guion, y lo vio todo el mundo que se unió al proyecto, es una película muy intimista. Salen pocos zombies y muy de fondo, se centra en los personajes, en su viaje personal”, contaba en una entrevista cuando logró que se estrenara la película.

Una película que no escondía sus referentes. “Era inevitable que si iba a hacer una película del género, iba a estar muy inspirada en el juego. Me marcó muchísimo, era un juego muy cinematográfico, nunca había visto nada así”, dijo entonces a Hobby Consolas, la revista de videojuegos española que, mucho antes que otros medios, rastreó las similitudes entre la cinta y el mítico videojuego que ahora enamora a medio mundo.

Con sus defectos y virtudes (entre estas últimas, la solvente interpretación de su protagonista, Rafa Blanes), La sombra obró el milagro de llegar primero al circuito de pequeños festivales y de ahí a unos cuantos cines en el verano de 2021, gracias a un acuerdo con Phoenix Entertainment.

De los cines, además, logró llegar a las plataformas. En octubre de 2021 entró en el catálogo de Amazon Prime Video, donde todavía está accesible esta película, una pequeña cinta que se adelantó a HBO a la hora de adaptar The last of us.